Как понять, что время собирать лук на огороде — важные советы дачникам

Когда собирать урожай лука — первые признаки, которые помогут это понять
Прежде, чем собирать урожай лука на огороде, следует определить самое лучшее время для этого, ведь от правильного выбора времени зависит то, каким получится овощ и сколько он будет храниться. Если вы хотите сохранить урожай, следует знать, когда его лучше собирать.
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Признаки, указывающие на время сбора урожая лука
Если вы увидели, что листья на луке стали желтыми и сухими, это значит, что пора собирать урожай. К тому же на время сбора лука на огороде указывает и тот факт, что где-то 70-80% листьев растения уже не зеленые и начали увядать.
Собирать урожай можно также и тогда, когда вы заметили, что лук начал ложиться на землю, а шейка овоща стала тонкой и сухой. На зрелость овоща указывает также желтая или коричневая шелуха.
Когда и как собирать урожай лука
Эксперты советуют заниматься этим, когда на улице сухо и тепло, и выбирать утреннее или вечернее время, когда на улице не так жарко. В целом, лук можно собирать через 90-120 дней после того, как вы его посадили, но это зависит от того, какой у вас сорт овоща и в каких климатических условиях вы живете.
Перед сбором урожая разрыхлите почву для облегчения этого процесса и осторожно вытаскивайте лук, держа его за листья. После этого просушите лук, разложив его на земле или под навесом. Затем обрежьте листья, оставив шею длиной в два-три сантиметра, и храните его там, где прохладно, темно и сухо.
Можно положить ее в деревянный ящик, в сетку или в мешки из ткани, где будет циркуляция воздуха.
Если вы будете делать все по этим рекомендациям, вам удастся сохранить урожай лука надолго и уже в следующем году употреблять качественный продукт.
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