Чем чаще всего болеет морковь — как эффективно вылечить овощ

Человек, держащий урожай моркови. Фото: The Guardian

Все дачники с опытом единогласно скажут, что морковь способна стойко выдерживать различные внешние факторы, однако, иногда она, все же, страдает от болезней. Эксперты рассказали, какие заболевания чаще всего поражают этот овощ и как защитить его от них.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Черная гниль

Загрязнитель черной гнили обычно поражает семена овоща и их паростки, а проявляется эта болезнь в виде темных ножек на всходах или бурых пятен на листьях.

Признаки черной гнили на моркови. Фото: Decorexpro

Чтобы снизить риск возникновения этой проблемы, следует проводить агротехническую профилактику, то есть:

Соблюдать правильный севооборот

Удалять сорняки

Покупать самые лучшие сорта

Мучнистая роса

Признаки этого заболевания проявляются в виде светло-серых цветоносов, листьев и черешек. Мучнистая роса может привести к нарушению развития корнеплодов и фотосинтеза, из-за чего к растению не попадает нужное количество питательных элементов.

Листья моркови, пораженные мучнистой росой. Фото: iNTFA

Чтобы вылечить морковь от этой тяжелой болезни, следует обрабатывать ее фунгицидами.

Фомоз или сухая гниль

Возбудителем этого заболевания является гриб, от которого страдают корнеплоды, а иногда — и семена. Пострадавшая ткань становится темной, от чего появляются вдавленные пятна. Эксперты говорят, что эта болезнь возникает через почву и остатки растений.

Морковь с сухой гнилью. Фото: Decorexpro

Чтобы защитить морковь от болезни, убирайте вокруг нее сорняки, а также обрабатывайте семена и посевы фунгицидами.

Церкоспороз

Если вы увидели на листьях моркови коричневые пятна, от которых они начинают скручиваться, это означает, что овощ заболел церкоспорозом. Также эту проблему может вызвать повышенный уровень влажности, от чего пораженные участки покрываются светло-серым налетом.

Симптомы церкоспороза на моркови. Фото: Cultivers

Чтобы раз и навсегда избавиться от этого заболевания, опытные дачники рекомендуют пользоваться фунгицидами.

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить морковь, чтобы она не сгнила.

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