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Чим варто підживити полуницю восени, щоб влітку вона дала рясний врожай — поради

18 вересня 2024 16:54
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор
Чим підживити полуницю на городі восени — поради дачникам
Людина, яка збирає полуницю на городі. Фото: Pinterest
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор

Кожна рослина на городі потребує відповідного догляду, зокрема, додавання добрив, адже їй потрібні поживні елементи, щоб правильно рости і розвиватися. Те ж саме стосується і полуниці, яку необхідно підживлювати, а якими саме добривами це робити восени, читайте нижче.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Пташиний послід

Це органічне добриво вважається дуже ефективним, але досвідчені дачники не рекомендують додавати його у чистому вигляді. З нього варто готувати суміш, якою треба підживлювати полуницю на городі для її активного росту і розвитку. Для приготування розчину вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Пташиний послід — два кілограми
  • Вода — десять літрів

Розчиніть послід у воді та залиште настоюватися в такому вигляді на один тиждень, потім розбавте його водою у пропорції один до 20. Важливо підживлювати кущі полуниці цією сумішшю у міжрядді, щоб вона не потрапляла на саму рослину.

Процесс подкормки клубники на огороде
Процес підживлення полуниці на городі. Фото: скриншот з YouTube

Коров’як

Це натуральне добриво досвідчені дачники також рекомендують не додавати у свіжому вигляді, а розчиняти у воді в співвідношенні один до десяти. Настоювати цей розчин потрібно протягом двох днів, після чого ним поливати кореневу систему полуницю. Причому, на один кущ ягоди йде по одному літру суміші.

Мінеральні добрива

З числа мінеральних добрив досвідчені городники рекомендують використовувати нітрофоску, але лише 30 грамів. Причому, на один кущ полуниці не можна вливати більше, ніж один літр цього мінерального добрива, щоб не "перегодувати" рослину.

Добавление удобрения к клубнике
Додавання добрива до полуниці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо досвідчені дачники занурюють саджанці полуниці у воду. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно пересаджувати полуницю на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна посадити біля полуниці на городі.

ягоди поради город полуниця

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