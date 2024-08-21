Коли обрізати вуса полуниці — як їх пересадити, поради дачникам

Велика стигла полуниця на городі. Фото: Pinterest

Прихильники солодкої і совокитої полуниці завжди намагаються виростити найкращу сезонну ягоду. Щоб сусіди навколо заздрили і просили розкрити секрет успіху, варто знати, коли видаляти вуса цієї ягоди і як їх правильно пересаджувати.

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Коли видаляти вуса полуниці

Якщо ви хочете завжди мати рясний врожай полуниці, вам варто обрізати всі вуса ягоди двічі на сезон. Вперше це робити треба навесні, щоб рослина не віддавала свою енергію вусам, а всі поживні компоненти йшли на формування плодів.

А ось вдруге видаляти вуса ягоди треба тоді, коли закінчиться період цвітіння. Але варто враховувати, що вуса у полуниці доволі міцні, тому обрізати їх краще садовим секатором або гостро заточеними ножицями, щоб не вирвати рослину з корінням.

Процедура обрізки вусів полуниці. Фото: Pinterest

Як правильно розмножувати полуницю вусами

Щоб розмножити полуницю вусами, варто дочекатися, доки вона завершить період свого плодоношення і знайти кущі, які мають найбільші плоди. Після цього відберіть найдовші вуса з декількома розетками і посадіть на городі саме ті, які ростуть ближче за всіх до куща. При цьому, інші вуса віднесіть на компостну яму.

Пересадка полуниці на городі. Фото: Freepik

Можна скористатися й іншим методом посадки полуниці — для цього обріжте вуса після закінчення періоду цвітіння і поставте найміцнішу розетку в якусь ємність з плодовитим ґрунтом. Потім помістіть це у теплицю або на підвіконня і постійно поливайте.

Після укорінення посадіть полуницю у відкритий ґрунт з кінця серпня до середини вересня, але робити це краще тоді, коли надворі похмуро, або ввечері.

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