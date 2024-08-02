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Як посадити полуницю в серпні — секрети фермера з 20-річним досвідом

2 серпня 2024 07:16
Катерина Волченко - Редактор
Як посадити полуницю в серпні, щоб вона дала великий врожай — поради дачникам
Людина, яка садить полуницю на городі. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Процес вирощування полуниці на городі є доволі нелегким, але якщо ви з ним впораєтеся, вона "віддячить" вам соковитими ягодами. Досвідчений дачник поділився своїми секретами, розповівши про те, як правильно посадити полуницю в серпні.

Про це розповідає власник полуничної плантації в Черкасах Віктор Топчій на сайті "Укрінформ".

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Як правильно садити полуницю в серпні

Вибір часу і сорту

Дачник рекомендує садити полуницю на початку серпня і краще обирати пізні сорти, які цвітуть після закінчення заморозків. Віктор Топчій радить звернути увагу на такі сорти, як:

  • Джолі
  • Соната
  • Мармелад
  • Флоренс

В останній літній місяць полуницю садять у відкритий ґрунт, підживлюють її потрібними добривами і використовують крапельний полив. До настання осені кущі полуниці виростають і розвиваються, а вже взимку пускають своє коріння, щоб влітку плодоносити.

Процесс посадки клубники на огороде
Процес посадки полуниці на городі. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно вирощувати полуницю

За словами городника, готувати місце для посадки полуниці потрібно не раніше, ніж за рік. Підживлювати ягоду варто органічними і хімічними добривами, кількість і тип яких залежить від ґрунту — до п’яти-восьми кілограмів на один квадратний метр.

Категорично дачник не радять садити полуницю там, де у вас раніше ріс перець, помідори і картопля. Річ у тому, що в цих рослин однакові захворювання, які можуть зіпсувати майбутній врожай. Якщо не вистачає вологи і не підходить погода, зрошуйте полуницю.

Человек, который ухаживает за клубникой
Людина, яка доглядає полуницю. Фото: Bob Vila

Однак, не можна допускати того, щоб тримати полуничні кущі в болоті. Варто постійно перевіряти, чи досить волога земля, де у вас росте полуниця. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підготувати полуницю до зимового періоду. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини можна сміливо садити після полуниці. 

Також ми повідомляли про те, чи варто скошувати полуницю після збору врожаю на городі.

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