Як посадити полуницю в серпні, щоб вона дала великий врожай — поради дачникам

Людина, яка садить полуницю на городі. Фото: Pinterest

Процес вирощування полуниці на городі є доволі нелегким, але якщо ви з ним впораєтеся, вона "віддячить" вам соковитими ягодами. Досвідчений дачник поділився своїми секретами, розповівши про те, як правильно посадити полуницю в серпні.

Про це розповідає власник полуничної плантації в Черкасах Віктор Топчій на сайті "Укрінформ".

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Вибір часу і сорту

Дачник рекомендує садити полуницю на початку серпня і краще обирати пізні сорти, які цвітуть після закінчення заморозків. Віктор Топчій радить звернути увагу на такі сорти, як:

Джолі

Соната

Мармелад

Флоренс

В останній літній місяць полуницю садять у відкритий ґрунт, підживлюють її потрібними добривами і використовують крапельний полив. До настання осені кущі полуниці виростають і розвиваються, а вже взимку пускають своє коріння, щоб влітку плодоносити.

Процес посадки полуниці на городі. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно вирощувати полуницю

За словами городника, готувати місце для посадки полуниці потрібно не раніше, ніж за рік. Підживлювати ягоду варто органічними і хімічними добривами, кількість і тип яких залежить від ґрунту — до п’яти-восьми кілограмів на один квадратний метр.

Категорично дачник не радять садити полуницю там, де у вас раніше ріс перець, помідори і картопля. Річ у тому, що в цих рослин однакові захворювання, які можуть зіпсувати майбутній врожай. Якщо не вистачає вологи і не підходить погода, зрошуйте полуницю.

Людина, яка доглядає полуницю. Фото: Bob Vila

Однак, не можна допускати того, щоб тримати полуничні кущі в болоті. Варто постійно перевіряти, чи досить волога земля, де у вас росте полуниця.

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