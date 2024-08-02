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Как посадить клубнику в августе — секреты фермера с 20-летним опытом

2 августа 2024 07:16
Екатерина Волченко - Редактор
Как посадить клубнику в августе, чтобы она дала большой урожай — советы дачникам
Человек садит клубнику на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Процесс выращивания клубники на огороде довольно нелегкий, но если вы с ним справитесь, она "отблагодарит" вас сочными ягодами. Опытный дачник поделился своими секретами, рассказав о том, как правильно посадить клубнику в августе.

Об этом рассказывает владелец клубничной плантации в Черкассах Виктор Топчий на сайте "Укринформ".

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Как правильно сажать клубнику в августе

Выбор времени и сорта

Дачник рекомендует сажать клубнику в начале августа и лучше выбирать поздние сорта, которые цветут после окончания заморозков. Виктор Топчий советует обратить внимание на такие сорта, как:

  • Джоли
  • Соната
  • Мармелад
  • Флоренс

В последний летний месяц клубнику сажают в открытую почву, подкармливают ее нужными удобрениями и используют капельный полив. До наступления осени кусты клубники вырастают и развиваются, а уже зимой пускают свои корни, чтобы летом плодоносить.

Процесс посадки клубники на огороде
Процесс посадки клубники на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно выращивать клубнику

По словам огородника, готовить место для посадки клубники нужно не раньше, чем через год. Подкармливать ягоду следует органическими и химическими удобрениями, количество и тип которых зависит от почвы — до пяти-восьми килограмм на один квадратный метр.

Категорически дачник не советуют сажать клубнику там, где у вас раньше рос перец, помидоры и картофель. Дело в том, что у этих растений одинаковые заболевания, которые могут испортить будущий урожай. Если не хватает влаги и не подходит погода, орошайте клубнику.

Человек, который ухаживает за клубникой
Человек, который ухаживает за клубникой. Фото: Bob Vila

Однако, нельзя допускать того, чтобы держать клубничные кусты в болоте. Следует постоянно проверять, достаточно ли влажная земля, где у вас растет клубника.

Напомним, мы писали о том, как правильно подготовить клубнику к зимнему периоду.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения можно смело сажать после клубники.

Также мы сообщали о том, стоит ли скашивать клубнику после сбора урожая на огороде.

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