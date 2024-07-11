Чи потрібно скошувати полуницю після збору врожаю — поради дачникам

Врожай соковитої полуниці на городі. Фото: Pinterest

Кожна рослина в саду і на городі потребує дбайливого догляду, за який потім вона гарно "віддячує". Наприклад, деякі дачники радять після збору врожаю полуниці скошувати рослину, але чи дійсно це так, варто добре розібратися.

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Будь-яка рослина або культура на городі може страждати як від шкідників і комах, так і від захворювань, наприклад, від цього може страждати полуниця. Річ у тому, що і шкідники і хвороби здатні знижувати рівень врожайності літньої ягоди і, тим самим, не давати господарям поласувати смачними плодами.

Врожай смачної полуниці на городі. Фото: Pinterest

Деякі дачники рекомендують подбати про полуницю після збору врожаю, скосивши її плантації. Вони вважають, що за допомогою цієї простої процедури на городі можна ефективно позбутися різних шкідників і побороти спори хвороб, які є справжньою проблемою для дачників.

Чи варто скошувати полуницю після збору врожаю

Експерти впевнені, що процедура скошування плантацій після збору врожаю полуниці аж ніяк не допомагає рослині. Насправді, користі буде більше, якщо ви один раз на три-чотири роки будете оновлювати посадки, а також обрізати старе або захворіле листя полуниці.

Процедура обрізки полуниці на городі. Фото: Pinterest

Для посадки досвідчені городники рекомендують брати вуса третього і четвертого порядку, до яких надходить менша кількість поживних компонентів від материнського куща. Також йдеться про ті вуса, які створюють сильну і розгалужену кореневу систему, що підвищує приживаність полуниці до місця проживання.

Тому досвідчені городники наголошують, що скошування полуниці ніяк не врятує її від різних захворювань і шкідників, які здатні знищувати врожай. Водночас, вони рекомендують час від часу оновлювати посадки, щоб допомогти рослині на городі.

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