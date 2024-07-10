Що робити з полуницею після збору врожаю — найкращі поради для дачників

Яскрава і соковита полуниця на городі. Фото: Pinterest

Коли на городі виростає полуниця, багато людей одразу ж біжуть збирати її, щоб поласувати смачненькою літньою ягодою. Якщо ви хочете зберегти врожай полуниці на наступний рік, зробіть декілька простих, але важливих речей із нею.

Новини.LIVE розповідає, як зберегти врожай полуниці.

Читайте також:

Догляд полуниці після збору врожаю

Обрізка сухого листя

На полуниці варто видалити підсохле листя і зайві вуса, але робити це потрібно виключно шляхом обрізки, інакше можна сильно пошкодити ягоди. А щоб не допустити розмноження шкідників, спаліть видалене листя.

Сухе листя полуниці на городі. Фото: Pinterest

Боротьба зі шкідниками і захворюваннями

Якщо ви помітили, що молоде листя ягоди заражене, тобто, скручується, ймовірно, вона захворіла від суничного кліща. В такому випадку обробіть полуницю акарицидними препаратами. Якщо центральне листя стало жовтим, а ніжки — короткими, це може вказувати на нематоду. Тут варто викопати кущ, обробити його окропом і прибрати з ділянки.

Наслідки впливу шкідників на полуницю. Фото: Pinterest

Прополка грядок

Розпушіть землю навколо полуниці, підживіть її і полийте. Навколо рослини розпушіть землю на п’ять сантиметрів, а між рядами — на десять сантиметрів завглибшки.

Прополка грядки навколо полуниці. Фото: Decorexpro

Підживлення ягід

Щоб підживити кущі полуниці, вам потрібно взяти мінеральні добрива з домашками мікроелементів у кількості 30 грамів на один квадратний метр. Підживіть полуничний кущ завглибшки приблизно шість сантиметрів. Можна скористатися і курячим послідом у кількості 15 частин на одну частину води.

Підживлення полуниці на городі. Фото: House Digest

Полив грядок

Необхідно підтримувати потрібний рівень вологи ґрунту до завершення сезону. Поливайте кущ ягоди один раз на тиждень по одному відру води на один квадратний метр. Після цього видаліть всі бур’яни навколо полуниці, а ґрунту замульчуйте подрібненою травою, соломою або торфом.

Процес поливу полуниці на городі. Фото: Freepik

Обрізка вусів

Своєчасно видаляйте вуса, адже кущ витрачає багато енергії на утворення дочірніх розеток.

Обрізка вусів у полуниці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому полуниця не дає врожай і як це виправити.

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити полуницю у період цвітіння.

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно поливати полуницю на городі.