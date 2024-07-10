Що робити з полуницею після збору врожаю — найкращі поради для дачників

Обов'язково зробіть це з полуницею після збору врожаю — важливі кроки
Коли на городі виростає полуниця, багато людей одразу ж біжуть збирати її, щоб поласувати смачненькою літньою ягодою. Якщо ви хочете зберегти врожай полуниці на наступний рік, зробіть декілька простих, але важливих речей із нею.
Новини.LIVE розповідає, як зберегти врожай полуниці.
Догляд полуниці після збору врожаю
Обрізка сухого листя
На полуниці варто видалити підсохле листя і зайві вуса, але робити це потрібно виключно шляхом обрізки, інакше можна сильно пошкодити ягоди. А щоб не допустити розмноження шкідників, спаліть видалене листя.
Боротьба зі шкідниками і захворюваннями
Якщо ви помітили, що молоде листя ягоди заражене, тобто, скручується, ймовірно, вона захворіла від суничного кліща. В такому випадку обробіть полуницю акарицидними препаратами. Якщо центральне листя стало жовтим, а ніжки — короткими, це може вказувати на нематоду. Тут варто викопати кущ, обробити його окропом і прибрати з ділянки.
Прополка грядок
Розпушіть землю навколо полуниці, підживіть її і полийте. Навколо рослини розпушіть землю на п’ять сантиметрів, а між рядами — на десять сантиметрів завглибшки.
Підживлення ягід
Щоб підживити кущі полуниці, вам потрібно взяти мінеральні добрива з домашками мікроелементів у кількості 30 грамів на один квадратний метр. Підживіть полуничний кущ завглибшки приблизно шість сантиметрів. Можна скористатися і курячим послідом у кількості 15 частин на одну частину води.
Полив грядок
Необхідно підтримувати потрібний рівень вологи ґрунту до завершення сезону. Поливайте кущ ягоди один раз на тиждень по одному відру води на один квадратний метр. Після цього видаліть всі бур’яни навколо полуниці, а ґрунту замульчуйте подрібненою травою, соломою або торфом.
Обрізка вусів
Своєчасно видаляйте вуса, адже кущ витрачає багато енергії на утворення дочірніх розеток.
Нагадаємо, ми писали про те, чому полуниця не дає врожай і як це виправити.
Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити полуницю у період цвітіння.
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