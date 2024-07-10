Что делать с клубникой после сбора урожая — самые лучшие советы для дачников

Яркая и сочная клубника на огороде. Фото: Pinterest

Когда на огороде вырастает клубника, многие сразу бегут собирать ее, чтобы полакомиться вкусненькой летней ягодой. Если вы хотите сохранить урожай клубники на следующий год, сделайте несколько простых, но важных вещей.

Новини.LIVE рассказывает, как сохранить урожай клубники.

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Обрезка сухих листьев

На клубнике следует удалить подсохшие листья и лишние усы, но делать это нужно исключительно путем обрезки, иначе можно сильно повредить ягоды. А чтобы не допустить размножения вредителей, сожгите удаленные листья.

Сухие листья клубники на огороде. Фото: Pinterest

Борьба с вредителями и заболеваниями

Если вы заметили, что молодые листья ягоды заражены, то есть, скручивается, вероятно, значит она заболела земляничным клещом. В таком случае обработайте клубнику акарицидными препаратами. Если центральные листья стали желтыми, а ножки — короткими, это может указывать на нематоду. Здесь следует выкопать куст, обработать его кипятком и убрать с участка.

Последствия влияния вредителей на клубнику. Фото: Pinterest

Прополка грядок

Разрыхлите землю вокруг клубники, подживите ее и полейте. Вокруг растения разрыхлите землю на пять сантиметров, а между рядами — на десять сантиметров в глубину.

Прополка грядки вокруг клубники. Фото: Decorexpro

Подкормка ягод

Чтобы подкормить кусты клубники, вам нужно взять минеральные удобрения с домашними микроэлементами в количестве 30 грамм на один квадратный метр. Подживите клубничный куст на глубину примерно шесть сантиметров. Можно воспользоваться куриным пометом в количестве 15 частей на одну часть воды.

Подкормка клубники на огороде. Фото: House Digest

Полив грядок

Необходимо поддерживать нужный уровень влаги почвы до завершения сезона. Поливайте куст ягоды раз в неделю по одному ведру воды на один квадратный метр. После этого удалите все сорняки вокруг клубники, а почву замульчуйте измельченной травой, соломой или торфом.

Процесс полива клубники на огороде. Фото: Freepik

Обрезка усов

Своевременно удаляйте усы, ведь куст тратит много энергии на образование дочерних розеток.

Обрезка усов у клубники. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему клубника не дает урожай и как это исправить.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкормить клубнику в период цветения.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно поливать клубнику на огороде.