Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Обязательно сделайте это с клубникой после сбора урожая — важные шаги arrow

Обязательно сделайте это с клубникой после сбора урожая — важные шаги

10 июля 2024 19:24
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Что делать с клубникой после сбора урожая — самые лучшие советы для дачников
Яркая и сочная клубника на огороде. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Когда на огороде вырастает клубника, многие сразу бегут собирать ее, чтобы полакомиться вкусненькой летней ягодой. Если вы хотите сохранить урожай клубники на следующий год, сделайте несколько простых, но важных вещей.

Новини.LIVE рассказывает, как сохранить урожай клубники.

Читайте также:

Уход за клубникой после сбора урожая

Обрезка сухих листьев

На клубнике следует удалить подсохшие листья и лишние усы, но делать это нужно исключительно путем обрезки, иначе можно сильно повредить ягоды. А чтобы не допустить размножения вредителей, сожгите удаленные листья.

Сухие листья клубники на огороде
Сухие листья клубники на огороде. Фото: Pinterest

Борьба с вредителями и заболеваниями

Если вы заметили, что молодые листья ягоды заражены, то есть, скручивается, вероятно, значит она заболела земляничным клещом. В таком случае обработайте клубнику акарицидными препаратами. Если центральные листья стали желтыми, а ножки — короткими, это может указывать на нематоду. Здесь следует выкопать куст, обработать его кипятком и убрать с участка.

Последствия воздействия вредителей на клубнику
Последствия влияния вредителей на клубнику. Фото: Pinterest

Прополка грядок

Разрыхлите землю вокруг клубники, подживите ее и полейте. Вокруг растения разрыхлите землю на пять сантиметров, а между рядами — на десять сантиметров в глубину.

Прополка грядки вокруг клубники
Прополка грядки вокруг клубники. Фото: Decorexpro

Подкормка ягод

Чтобы подкормить кусты клубники, вам нужно взять минеральные удобрения с домашними микроэлементами в количестве 30 грамм на один квадратный метр. Подживите клубничный куст на глубину примерно шесть сантиметров. Можно воспользоваться куриным пометом в количестве 15 частей на одну часть воды.

Подкормка клубники на огороде.
Подкормка клубники на огороде. Фото: House Digest

Полив грядок

Необходимо поддерживать нужный уровень влаги почвы до завершения сезона. Поливайте куст ягоды раз в неделю по одному ведру воды на один квадратный метр. После этого удалите все сорняки вокруг клубники, а почву замульчуйте измельченной травой, соломой или торфом.

Процесс полива клубники на огороде
Процесс полива клубники на огороде. Фото: Freepik

Обрезка усов

Своевременно удаляйте усы, ведь куст тратит много энергии на образование дочерних розеток.

Обрезка усов в клубники
Обрезка усов у клубники. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему клубника не дает урожай и как это исправить.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкормить клубнику в период цветения.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно поливать клубнику на огороде.

урожай советы огород клубника

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь