Что делать с клубникой после сбора урожая — самые лучшие советы для дачников

Обязательно сделайте это с клубникой после сбора урожая — важные шаги
Когда на огороде вырастает клубника, многие сразу бегут собирать ее, чтобы полакомиться вкусненькой летней ягодой. Если вы хотите сохранить урожай клубники на следующий год, сделайте несколько простых, но важных вещей.
Новини.LIVE рассказывает, как сохранить урожай клубники.
Уход за клубникой после сбора урожая
Обрезка сухих листьев
На клубнике следует удалить подсохшие листья и лишние усы, но делать это нужно исключительно путем обрезки, иначе можно сильно повредить ягоды. А чтобы не допустить размножения вредителей, сожгите удаленные листья.
Борьба с вредителями и заболеваниями
Если вы заметили, что молодые листья ягоды заражены, то есть, скручивается, вероятно, значит она заболела земляничным клещом. В таком случае обработайте клубнику акарицидными препаратами. Если центральные листья стали желтыми, а ножки — короткими, это может указывать на нематоду. Здесь следует выкопать куст, обработать его кипятком и убрать с участка.
Прополка грядок
Разрыхлите землю вокруг клубники, подживите ее и полейте. Вокруг растения разрыхлите землю на пять сантиметров, а между рядами — на десять сантиметров в глубину.
Подкормка ягод
Чтобы подкормить кусты клубники, вам нужно взять минеральные удобрения с домашними микроэлементами в количестве 30 грамм на один квадратный метр. Подживите клубничный куст на глубину примерно шесть сантиметров. Можно воспользоваться куриным пометом в количестве 15 частей на одну часть воды.
Полив грядок
Необходимо поддерживать нужный уровень влаги почвы до завершения сезона. Поливайте куст ягоды раз в неделю по одному ведру воды на один квадратный метр. После этого удалите все сорняки вокруг клубники, а почву замульчуйте измельченной травой, соломой или торфом.
Обрезка усов
Своевременно удаляйте усы, ведь куст тратит много энергии на образование дочерних розеток.
Напомним, мы писали о том, почему клубника не дает урожай и как это исправить.
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