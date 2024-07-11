Нужно ли скашивать клубнику после сбора урожая — советы дачникам

Урожай сочной клубники на огороде. Фото: Pinterest

Каждое растение в саду и на огороде нуждается в бережном уходе, за который потом оно хорошо "благодарит". К примеру, некоторые дачники советуют после сбора урожая клубники скашивать растение, но действительно ли это так, стоит хорошо разобраться.

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Любое растение или культура на огороде может страдать как от вредителей и насекомых, так и от заболеваний, например, от этого может страдать клубника. Дело в том, что и вредители и болезни способны снижать уровень урожайности летней ягоды и тем самым не давать хозяевам полакомиться вкусными плодами.

Урожай вкусной клубники на огороде. Фото: Pinterest

Некоторые дачники рекомендуют позаботиться о клубнике после сбора урожая, скосив ее плантации. Они считают, что с помощью этой простой процедуры на огороде можно эффективно избавиться от разных вредителей и побороть споры болезней, которые являются настоящей проблемой для дачников.

Стоит ли скашивать клубнику после сбора урожая

Эксперты уверены, что процедура скашивания плантаций после сбора урожая клубники никак не помогает растению. На самом деле, пользы будет больше, если вы один раз в три-четыре года будете обновлять посадки, а также обрезать старые или заболевшие листья клубники.

Процедура обрезки клубники на огороде. Фото: Pinterest

Для посадки опытные огородники рекомендуют брать усы третьего и четвертого порядка, в которые поступает меньшее количество питательных компонентов от материнского куста. Также речь идет о тех усах, которые создают сильную и разветвленную корневую систему, что повышает приживаемость клубники к месту жительства.

Поэтому опытные огородники отмечают, что скашивание клубники никак не спасет ее от различных заболеваний и вредителей, способных уничтожать урожай. В то же время они рекомендуют время от времени обновлять посадки, чтобы помочь растению на огороде.

Напомним, мы писали о том, как можно распознать улиток на клубнике и эффективно от них избавиться.

Раньше мы рассказывали о том, почему клубника не дает урожай, но цветет, и как побороть эту проблему.

Также мы сообщали о том, как правильно поливать клубнику для обильного урожая.