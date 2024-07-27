Як підготувати полуницю до зими — важливі кроки, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik

Етап обрізки рослин на городі є дуже важливим, адже він допомагає покращувати врожайність тієї чи іншої культури. Наприклад, варто обрізати полуницю, а щоб вона стійко витримала зниження температури повітря, необхідно знати, як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Полуниця — це найпопулярніша літня ягода, якою люблять ласувати більшість людей у світі. Але щоб вона виросла смачною і соковитою, її варто правильно доглядати. Якщо ви хочете, щоб полуниця стійко витримала холоди, вам варто дотримуватися певних рекомендацій.

Урожай стиглої полуниці на городі. Фото: Pinterest

Як правильно підготувати полуницю до холодів

Деякі дачники починають обрізати листя полуниці, щоб підготувати її до похолодання. Але якщо у вашої полуниці здорове листя, його можна не видаляти. До того ж, у серпні в полуниці відростає листя, яке здатне вберегти її від зниження температури повітря.

Щоб восени підготувати полуницю до холодів, її листя повинно залишитися з нею аж до випадання першого снігу. Вже навесні рослина починає прокидатися від коріння, а його стан залежить від того, чи є на полуниці листя.

Кущ полуниці на городі. Фото: Pinterest

Коренева система полуниці зберігає в собі поживні речовини від осіннього листя, а вже навесні кущ цієї ягоди починає прокидатися від зимової сплячки за вісім-десять днів до виникнення нового листя на рослині цієї літньої ягоди.

Отже, якщо листя здорове і не уражене якимись захворюваннями, то не потрібно видаляти його.

Чи потрібно накривати полуницю напередодні холодів

Полуниця — це ягода, яка здатна витримувати зниження температури повітря надворі. Ця рослина здатна витримувати вирощування без снігу і похолодання до 25 градусів морозу. Саме тому полуницю не потрібно накривати.

Нагадаємо, ми писали про те, чи потрібно скошувати полуницю після збору врожаю.

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