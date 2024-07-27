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Підготовка полуниці до зимівлі — як зберегти рослину під час холодів

27 липня 2024 13:36
Катерина Волченко - Редактор
Як підготувати полуницю до зими — важливі кроки, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Етап обрізки рослин на городі є дуже важливим, адже він допомагає покращувати врожайність тієї чи іншої культури. Наприклад, варто обрізати полуницю, а щоб вона стійко витримала зниження температури повітря, необхідно знати, як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Полуниця — це найпопулярніша літня ягода, якою люблять ласувати більшість людей у світі. Але щоб вона виросла смачною і соковитою, її варто правильно доглядати. Якщо ви хочете, щоб полуниця стійко витримала холоди, вам варто дотримуватися певних рекомендацій.

Урожай спелой клубники на огороде
Урожай стиглої полуниці на городі. Фото: Pinterest

Як правильно підготувати полуницю до холодів

Деякі дачники починають обрізати листя полуниці, щоб підготувати її до похолодання. Але якщо у вашої полуниці здорове листя, його можна не видаляти. До того ж, у серпні в полуниці відростає листя, яке здатне вберегти її від зниження температури повітря.

Щоб восени підготувати полуницю до холодів, її листя повинно залишитися з нею аж до випадання першого снігу. Вже навесні рослина починає прокидатися від коріння, а його стан залежить від того, чи є на полуниці листя.

Куст клубники на огороде
Кущ полуниці на городі. Фото: Pinterest

Коренева система полуниці зберігає в собі поживні речовини від осіннього листя, а вже навесні кущ цієї ягоди починає прокидатися від зимової сплячки за вісім-десять днів до виникнення нового листя на рослині цієї літньої ягоди.

Отже, якщо листя здорове і не уражене якимись захворюваннями, то не потрібно видаляти його

Чи потрібно накривати полуницю напередодні холодів

Полуниця — це ягода, яка здатна витримувати зниження температури повітря надворі. Ця рослина здатна витримувати вирощування без снігу і похолодання до 25 градусів морозу. Саме тому полуницю не потрібно накривати

Нагадаємо, ми писали про те, чи потрібно скошувати полуницю після збору врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, як подбати про полуницю після збору врожаю на городі. 

Також ми повідомляли про те, як розпізнати слимаків на полуниці та як їх позбутися.

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