Как подготовить клубнику к зиме — важные шаги, советы дачникам

Человек, собирающий урожай клубники на огороде. Фото: Freepik

Этап обрезки растений на огороде очень важен, ведь он помогает улучшать урожайность той или иной культуры. Например, следует обрезать клубнику, а чтобы она стойко выдержала снижение температуры воздуха, необходимо знать, как это правильно делать.

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Клубника — это самая популярная летняя ягода, которой любят лакомиться большинство людей в мире. Но чтобы она выросла вкусной и сочной, за ней следует правильно ухаживать. Если вы хотите, чтобы клубника стойко выдержала холода, вам следует придерживаться определенных рекомендаций.

Урожай спелой клубники на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно подготовить клубнику к холодам

Некоторые дачники начинают обрезать листья клубники, чтобы подготовить ее к похолоданию. Но если у вашей клубники здоровые листья, их можно не удалять. К тому же, в августе у клубники отрастают листья, которые способны уберечь ее от снижения температуры воздуха.

Чтобы осенью подготовить клубнику к холодам, ее листья должны остаться с ней вплоть до выпадения первого снега. Уже весной растение начинает просыпаться от корней, а их состояние зависит от того, есть ли листья на клубнике.

Куст клубники на огороде. Фото: Pinterest

Корневая система клубники сохраняет в себе питательные вещества от осенних листьев, а уже весной куст этой ягоды начинает просыпаться от зимней спячки за восемь-десять дней до возникновения новых листьев на растении этой летней ягоды.

Следовательно, если листья здоровы и не поражены какими-либо заболеваниями, то не нужно удалять их.

Нужно ли накрывать клубнику в преддверии холодов

Клубника — это ягода, которая способна выдерживать снижение температуры воздуха на улице. Это растение способно выдерживать выращивание без снега и похолодание до 25 градусов мороза. Именно поэтому клубнику не нужно накрывать.

Напомним, мы писали о том, нужно ли скашивать клубнику после сбора урожая.

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