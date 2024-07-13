Що можна посадити після полуниці — найкращі рослини, поради дачникам

Людина, яка збирає полуницю на городі. Фото: Pinterest

У період росту і плодоношення велика кількість рослин вбирають в себе багато корисних речовин з ґрунту, тому важливо це враховувати при сівозміні. Якщо ви зібрали полуницю і не хочете, щоб ділянка була порожньою, знайте, що можна там посадити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Полуниця — це культура, яка вбирає в себе багато корисних речовин, тому після неї можна посадити лише певні види рослин. Щоб не зіпсувати врожай, радимо ознайомитися зі списком рослин, які сміливо можна вирощувати на тій самій ділянці, де у вас росла полуниця.

Кущ соковитої полуниці на городі. Фото: Pinterest

Рослини, які можна посадити після полуниці

Якщо ви зібрали врожай полуниці та не хочете залишати місце порожнім, можете посадити там такі рослини, як:

Бобові

Зелень

Цибуля

Морква

Капуста

Огірки

Дині

Кабачки

Часник

Петрушка і селера

Та найкращою культурою для посадки після полуниці вважається саме морква, адже в неї немає таких самих хвороб, як у полуниці. Ще її не чіпають такі ж самі шкідники. Також досвідчені дачники садять після полуниці і часник, який має протигрибкову і антимікробну дію.

У міжряддях можна садити і насіння селери та петрушки, які захищають ґрунт від слимаків. Ще деякі дачники садять там і певні види квітів, наприклад, півонії, тюльпани і фіалки, які впливають на ґрунт.

Урожай полуниці в саду. Фото: Freepik

Рослини, які не можна садити після полуниці

Експерти категорично не рекомендують вирощувати на ділянці, де росла полуниця, такі рослини, як:

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Глід

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Шипшина

Горобина

Нагадаємо, ми писали про те, що обов’язково потрібно зробити з полуницею після збору врожаю.

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