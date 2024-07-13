Что можно посадить после клубники — самые лучшие растения, советы дачникам

Человек, собирающий клубнику на огороде. Фото: Pinterest

В период роста и плодоношения большое количество растений впитывают в себя много полезных веществ из почвы, поэтому важно это учитывать при севообороте. Если вы собрали клубнику и не хотите, чтобы участок был пустым, знайте, что можно там посадить.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Клубника — это культура, которая впитывает много полезных веществ, поэтому после нее можно посадить только определенные виды растений. Чтобы не испортить урожай, советуем ознакомиться со списком растений, которые можно смело выращивать на том же участке, где у вас росла клубника.

Куст сочной клубники на огороде. Фото: Pinterest

Растения, которые можно посадить после клубники

Если вы собрали урожай клубники и не хотите оставлять место пустым, можете посадить там такие растения, как:

Бобовые

Зелень

Лук

Морковь

Капуста

Огурцы

Дыни

Кабачки

Чеснок

Петрушка и сельдерей

Но самой лучшей культурой для посадки после клубники считается именно морковь, ведь у нее нет таких же болезней, как у клубники. Еще ее не трогают такие же вредители. Также опытные дачники сажают после клубники и чеснок, обладающий противогрибковым и антимикробным действием.

В междурядьях можно сажать и семена сельдерея и петрушки, которые защищают почву от улиток. Еще некоторые дачники сажают там и определенные виды цветов, например, пионы, тюльпаны и фиалки, которые влияют на почву.

Урожай клубники в саду. Фото: Freepik

Растения, которые нельзя сажать после клубники

Эксперты категорически не рекомендуют выращивать на участке, где росла клубника, такие растения, как:

Земляника, которой нужен особый состав почвы

Боярышник

Малина, которая может страдать от таких же болезней и вредителей, как и клубника

Шиповник

Рябина

Напомним, мы писали о том, что обязательно нужно сделать с клубникой после сбора урожая.

Раньше мы рассказывали о том, как можно распознать улиток на клубнике и как от них эффективно избавиться.

Также мы сообщали о том, почему клубника не приносит плодов, но цветет на огороде.