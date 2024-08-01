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Коли та як пересаджувати полуницю — наступного сезону матимете гарний врожай

1 серпня 2024 06:55
Анастасія Мироненко - Редактор
Коли та як пересаджувати полуницю — поради досвідчених садівників
Садівник викопує кущі полуниці. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Полуниця — рослина, яка кожні 3-4 роки потребує пересадки на нове місце. Це пов'язано з тим, що кущі старіють, кількість квітконосів скорочується, відповідно ягоди дрібнішають і їх стає все менше. Якщо правильно підібрати час для омолодження, тобто пересаджування, то можна отримати великий врожай наступного сезону.

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Коли та як краще пересаджувати полуницю, розкриваємо секрети досвідчених садівників далі в матеріалі. 

Коли краще пересаджувати полуницю

Фахівці зазначають, що ягоду можна пересаджувати з кінця квітня й аж до жовтня.

Якщо ви обираєте весняний період, то слід враховувати мінливість погоди. Оберіть період, коли ви впевнені, що заморозків більше не буде. Також не варто починати пересаджування у період дощів. 

Та все ж найкращим часом для пересаджування полуниці садівники вважають період з другої половини серпня до кінця вересня. Якщо встигнути пересадити полуницю у цей період, вона встигне наростити кореневу систему до моменту настання холодів. Також називають такі переваги:

  • помірні опади;
  • відсутність сильної спеки;
  • немає різких перепадів температури;
  • достатня кількість вологи для того, щоб кущі прижилися на новому місці. 

 

Коли краще пересаджувати полуницю
Садівник пересаджує полуницю. Фото: freepik.com

Як правильно пересаджувати полуницю

Під час пересадки полуниці враховуйте наступні важливі фактори: 

  • ділянка має бути добре дренованою, з низьким рівнем залягання ґрунтових вод;
  • не можна садити у кислому заболоченому або засоленому ґрунті;
  • полуниця не любить ділянки, що постійно продуваються сильними вітрами;
  • перед посадкою необхідно внести у ґрунт органічні та мінеральні добрива;
  • за два-три тижні до запланованої пересадки потрібно внести компосту або перепрілого гною;
  • не можна садити полуницю на ділянках, де росли пасльонові культури, наприклад, помідори, картопля;
  • краще садити ягоду там, де раніше росли зернові та бобові;
  • кущі розміщують з інтервалом 25-30 см, відстань між рядами має бути 60-80 см;
  • полуницю викопують разом із земляною грудкою, щоб не пошкодити коріння;
  • доросла полуниця  складається з декількох ріжків, які самостійно відокремлюються після викопування куща. Якщо цього не станеться, кожен ріжок потрібно відрізати від материнської рослини, так щоб залишився паросток і коріння. Це і будуть саджанці;
  • саджанці потрібно продезінфікувати — перед посадкою опустити коріння рослини в розчин будь-якого фунгіциду та залишити там на 15 хвилин;
  • якщо розсада полуниці неналежної якості, зі слабкою кореневою системою, обробіть коріння стимуляторами росту;
  • перед посадкою обріжте листя, залишаючи 1-2 листки у центрі розетки. Цей зменшить площу випаровування вологи та сприятиме кращому укоріненню саджанця;
  • розміщуйте кореневу шийку на рівні ґрунту;
  • добре розправте коріння в посадковій ямці;
  • у перші два тижні потрібно стежити, щоб ґрунту завжди був вологим.

 

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