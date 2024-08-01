Коли та як пересаджувати полуницю — поради досвідчених садівників

Коли та як пересаджувати полуницю — наступного сезону матимете гарний врожай
Полуниця — рослина, яка кожні 3-4 роки потребує пересадки на нове місце. Це пов'язано з тим, що кущі старіють, кількість квітконосів скорочується, відповідно ягоди дрібнішають і їх стає все менше. Якщо правильно підібрати час для омолодження, тобто пересаджування, то можна отримати великий врожай наступного сезону.
Коли та як краще пересаджувати полуницю, розкриваємо секрети досвідчених садівників далі в матеріалі.
Коли краще пересаджувати полуницю
Фахівці зазначають, що ягоду можна пересаджувати з кінця квітня й аж до жовтня.
Якщо ви обираєте весняний період, то слід враховувати мінливість погоди. Оберіть період, коли ви впевнені, що заморозків більше не буде. Також не варто починати пересаджування у період дощів.
Та все ж найкращим часом для пересаджування полуниці садівники вважають період з другої половини серпня до кінця вересня. Якщо встигнути пересадити полуницю у цей період, вона встигне наростити кореневу систему до моменту настання холодів. Також називають такі переваги:
- помірні опади;
- відсутність сильної спеки;
- немає різких перепадів температури;
- достатня кількість вологи для того, щоб кущі прижилися на новому місці.
Як правильно пересаджувати полуницю
Під час пересадки полуниці враховуйте наступні важливі фактори:
- ділянка має бути добре дренованою, з низьким рівнем залягання ґрунтових вод;
- не можна садити у кислому заболоченому або засоленому ґрунті;
- полуниця не любить ділянки, що постійно продуваються сильними вітрами;
- перед посадкою необхідно внести у ґрунт органічні та мінеральні добрива;
- за два-три тижні до запланованої пересадки потрібно внести компосту або перепрілого гною;
- не можна садити полуницю на ділянках, де росли пасльонові культури, наприклад, помідори, картопля;
- краще садити ягоду там, де раніше росли зернові та бобові;
- кущі розміщують з інтервалом 25-30 см, відстань між рядами має бути 60-80 см;
- полуницю викопують разом із земляною грудкою, щоб не пошкодити коріння;
- доросла полуниця складається з декількох ріжків, які самостійно відокремлюються після викопування куща. Якщо цього не станеться, кожен ріжок потрібно відрізати від материнської рослини, так щоб залишився паросток і коріння. Це і будуть саджанці;
- саджанці потрібно продезінфікувати — перед посадкою опустити коріння рослини в розчин будь-якого фунгіциду та залишити там на 15 хвилин;
- якщо розсада полуниці неналежної якості, зі слабкою кореневою системою, обробіть коріння стимуляторами росту;
- перед посадкою обріжте листя, залишаючи 1-2 листки у центрі розетки. Цей зменшить площу випаровування вологи та сприятиме кращому укоріненню саджанця;
- розміщуйте кореневу шийку на рівні ґрунту;
- добре розправте коріння в посадковій ямці;
- у перші два тижні потрібно стежити, щоб ґрунту завжди був вологим.
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