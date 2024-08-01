Когда и как пересаживать клубнику — советы опытных садоводов

Садовод выкапывает кусты клубники. Фото: shutterstock.com

Клубника — растение, которое каждые 3-4 года нуждается в пересадке на новое место. Это связано с тем, что кусты стареют, количество цветоносов сокращается, соответственно ягода мельчает и ее становится все меньше. Если правильно подобрать время для омоложения, то есть пересадки, то можно получить большой урожай в следующем сезоне.

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Когда лучше пересаживать клубнику

Специалисты отмечают, что ягоду можно пересаживать с конца апреля и аж до октября.

Если вы выбираете весенний период, то следует учитывать изменчивость погоды. Выберите период, когда вы уверены, что заморозков больше не будет. Также не стоит начинать пересадку в период дождей.

И все же лучшим временем для пересадки клубники садоводы считают период со второй половины августа до конца сентября. Если успеть пересадить клубнику в этот период, то она успеет нарастить корневую систему до момента наступления холодов. Также называют следующие преимущества:

умеренные осадки;

отсутствие сильной жары;

нет резких перепадов температуры;

достаточное количество влаги для того, чтобы кусты прижились на новом месте.

Садовод пересаживает клубнику. Фото: freepik.com

Как правильно пересаживать клубнику

При пересадке клубники учитывайте следующие важные факторы:

участок должен быть хорошо дренированным, с низким уровнем залегания грунтовых вод;

нельзя сажать в кислой заболоченной или засоленной почве;

клубника не любит постоянно продуваемые сильными ветрами участки;

перед посадкой необходимо внести в почву органические и минеральные удобрения;

за две-три недели до запланированной пересадки нужно внести компост или перепревший навоз;

нельзя сажать клубнику на участках, где росли пасленовые культуры, например помидоры, картофель;

лучше сажать ягоду там, где раньше росли зерновые и бобовые;

кусты размещают с интервалом 25-30 см, расстояние между рядами должно быть 60-80 см;

клубнику выкапывают вместе с земляным комом, чтобы не повредить корни;

взрослая клубника состоит из нескольких рожков, которые самостоятельно отделяются после выкапывания куста. Если этого не произойдет, каждый рожок нужно отрезать от материнского растения, чтобы остался росток и корни. Это и будут саженцы;

саженцы нужно продезинфицировать перед посадкой опустить корни растения в раствор любого фунгицида и оставить там на 15 минут;

если рассада клубники ненадлежащего качества, со слабой корневой системой, обработайте корни стимуляторами роста;

Перед посадкой обрежьте листья, оставляя 1-2 листа в центре розетки. Это уменьшит площадь испарения влаги и будет способствовать лучшему укоренению саженца;

размещайте корневую шейку на уровне почвы;

хорошо расправьте корни в посадочной ямке;

в первые две недели нужно следить, чтобы почва всегда была влажной.

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