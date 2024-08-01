Когда и как пересаживать клубнику — советы опытных садоводов

Когда и как пересаживать клубнику — в следующем сезоне будет хороший урожай
Клубника — растение, которое каждые 3-4 года нуждается в пересадке на новое место. Это связано с тем, что кусты стареют, количество цветоносов сокращается, соответственно ягода мельчает и ее становится все меньше. Если правильно подобрать время для омоложения, то есть пересадки, то можно получить большой урожай в следующем сезоне.
Когда и как лучше пересаживать клубнику, раскрываем секреты опытных садоводов далее в материале.
Когда лучше пересаживать клубнику
Специалисты отмечают, что ягоду можно пересаживать с конца апреля и аж до октября.
Если вы выбираете весенний период, то следует учитывать изменчивость погоды. Выберите период, когда вы уверены, что заморозков больше не будет. Также не стоит начинать пересадку в период дождей.
И все же лучшим временем для пересадки клубники садоводы считают период со второй половины августа до конца сентября. Если успеть пересадить клубнику в этот период, то она успеет нарастить корневую систему до момента наступления холодов. Также называют следующие преимущества:
- умеренные осадки;
- отсутствие сильной жары;
- нет резких перепадов температуры;
- достаточное количество влаги для того, чтобы кусты прижились на новом месте.
Как правильно пересаживать клубнику
При пересадке клубники учитывайте следующие важные факторы:
- участок должен быть хорошо дренированным, с низким уровнем залегания грунтовых вод;
- нельзя сажать в кислой заболоченной или засоленной почве;
- клубника не любит постоянно продуваемые сильными ветрами участки;
- перед посадкой необходимо внести в почву органические и минеральные удобрения;
- за две-три недели до запланированной пересадки нужно внести компост или перепревший навоз;
- нельзя сажать клубнику на участках, где росли пасленовые культуры, например помидоры, картофель;
- лучше сажать ягоду там, где раньше росли зерновые и бобовые;
- кусты размещают с интервалом 25-30 см, расстояние между рядами должно быть 60-80 см;
- клубнику выкапывают вместе с земляным комом, чтобы не повредить корни;
- взрослая клубника состоит из нескольких рожков, которые самостоятельно отделяются после выкапывания куста. Если этого не произойдет, каждый рожок нужно отрезать от материнского растения, чтобы остался росток и корни. Это и будут саженцы;
- саженцы нужно продезинфицировать перед посадкой опустить корни растения в раствор любого фунгицида и оставить там на 15 минут;
- если рассада клубники ненадлежащего качества, со слабой корневой системой, обработайте корни стимуляторами роста;
- Перед посадкой обрежьте листья, оставляя 1-2 листа в центре розетки. Это уменьшит площадь испарения влаги и будет способствовать лучшему укоренению саженца;
- размещайте корневую шейку на уровне почвы;
- хорошо расправьте корни в посадочной ямке;
- в первые две недели нужно следить, чтобы почва всегда была влажной.
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