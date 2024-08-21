Когда обрезать усы клубники — как их пересадить, советы дачникам

Советы для небывалого урожая — когда обрезать и как пересадить усы клубники
Поклонники сладкой и сочной клубники всегда пытаются вырастить самую лучшую сезонную ягоду. Чтобы соседи вокруг завидовали и просили раскрыть секрет успеха, следует знать, когда удалять усы этой ягоды и как их правильно пересаживать.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Как ухаживать за клубникой на огороде
Когда удалять усы клубники
Если вы хотите всегда иметь обильный урожай клубники, вам следует обрезать все усы ягоды дважды в сезон. Впервые это делать надо весной, чтобы растение не отдавало свою энергию усам, а все питательные компоненты шли на формирование плодов.
А вот во второй раз удалять усы ягоды нужно тогда, когда закончится период цветения. Но следует учитывать, что усы у клубники достаточно крепкие, поэтому обрезать их лучше садовым секатором или остро заточенными ножницами, чтобы не вырвать растение с корнями.
Как правильно размножать клубнику усами
Чтобы размножить клубнику усами, следует дождаться, пока она завершит период своего плодоношения, и найти кусты, имеющие самые большие плоды. После этого отберите самые длинные усы с несколькими розетками и посадите на огороде именно те, которые растут ближе всех к кусту. При этом, остальные усы отнесите на компостную яму.
Можно воспользоваться и другим методом посадки клубники — для этого обрежьте усы после окончания периода цветения и поставьте самую крепкую розетку в какую-то емкость с плодовитой почвой. Затем поместите это в теплицу или на подоконник и постоянно поливайте.
После укоренения посадите клубнику в открытый грунт с конца августа до середины сентября, но делать это лучше тогда, когда на улице пасмурно, или вечером.
Напомним, мы писали о том, как посадить клубнику на огороде в августе, чтобы собрать большой урожай.
Раньше мы рассказывали о том, как уберечь клубнику от холодов в зимний период года.
Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить на огороде после клубники.
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