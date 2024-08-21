Когда обрезать усы клубники — как их пересадить, советы дачникам

Большая спелая клубника на огороде. Фото: Pinterest

Поклонники сладкой и сочной клубники всегда пытаются вырастить самую лучшую сезонную ягоду. Чтобы соседи вокруг завидовали и просили раскрыть секрет успеха, следует знать, когда удалять усы этой ягоды и как их правильно пересаживать.

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Когда удалять усы клубники

Если вы хотите всегда иметь обильный урожай клубники, вам следует обрезать все усы ягоды дважды в сезон. Впервые это делать надо весной, чтобы растение не отдавало свою энергию усам, а все питательные компоненты шли на формирование плодов.

А вот во второй раз удалять усы ягоды нужно тогда, когда закончится период цветения. Но следует учитывать, что усы у клубники достаточно крепкие, поэтому обрезать их лучше садовым секатором или остро заточенными ножницами, чтобы не вырвать растение с корнями.

Процедура обрезки усов клубники. Фото: Pinterest

Как правильно размножать клубнику усами

Чтобы размножить клубнику усами, следует дождаться, пока она завершит период своего плодоношения, и найти кусты, имеющие самые большие плоды. После этого отберите самые длинные усы с несколькими розетками и посадите на огороде именно те, которые растут ближе всех к кусту. При этом, остальные усы отнесите на компостную яму.

Пересадка клубники на огороде. Фото: Freepik

Можно воспользоваться и другим методом посадки клубники — для этого обрежьте усы после окончания периода цветения и поставьте самую крепкую розетку в какую-то емкость с плодовитой почвой. Затем поместите это в теплицу или на подоконник и постоянно поливайте.

После укоренения посадите клубнику в открытый грунт с конца августа до середины сентября, но делать это лучше тогда, когда на улице пасмурно, или вечером.

Напомним, мы писали о том, как посадить клубнику на огороде в августе, чтобы собрать большой урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как уберечь клубнику от холодов в зимний период года.

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