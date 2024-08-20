Навіщо занурювати саджанці полуниці у воду — чим це корисно для ягоди

Дачниця, яка збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik

Багато дачників шукають різні методи, які допоможуть їм покращити врожай на городі та захистити рослини від негативного впливу зовні, зокрема, від шкідників. Наприклад, саджанці полуниці перед посадкою деякі занурюють у воду, а навіщо вони це роблять, читайте нижче.

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Наявність шкідників на городі — це одна з найпоширеніших проблем для дачників, адже вони здатні знищувати цілі врожаї. Наприклад, деякі городники рекомендують тримати саджанці полуниці у воді перш, ніж ви будете садити її в серпні, щоб позбутися різних комах і жуків.

Саджанці полуниці на городі. Фото: скриншот з YouTube

Якщо ви не розумієте, навіщо вони це роблять і чим корисна ця процедура на городі, ми розкриємо вам один секрет.

Навіщо досвідчені дачники засовують саджанці полуниці у воду

Серпень і вересень — це час, коли велика кількість городників садить саджанці полуниці на дачі. Але будьте обережні, адже якщо ваша полуниця постраждала від павутинного кліща, в неї може знизитися врожайність аж на 70%. Тому обов’язково скосіть постраждале листя, а потім спаліть його.

Листя полуниці, постраждале від павутинного кліща. Фото: Decorexpro

Щоб не допустити наближення цього шкідника до вашої полуниці, проведіть спеціальне знезараження розсади термічним шляхом, зануривши саджанці у воду.

Як правильно занурювати саджанці полуниці у воду

Досвідчені дачники радять занурювати молоді саджанці полуниці у воду з температурою в 45 градусів тепла на 15 хвилин. Після цього занурьте їх у холодну воду і залиште висихати на одну-дві години. Вже після збору врожаю обприскайте полуницю такими акарицидами, як:

Флорамайт 240

Енвідор 240

Процедура обприскування полуниці на городі. Фото: Epic Gardening

Нагадаємо, ми писали про те, коли і як пересаджувати полуницю, щоб мати врожай наступного року.

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Також ми повідомляли про те, як можна зберегти врожай полуниці в холодний сезон року.