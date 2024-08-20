Навіщо занурювати саджанці полуниці у воду — чим це корисно для ягоди

Занурте саджанці полуниці у воду, і результати вас шокують — навіщо це робити
Багато дачників шукають різні методи, які допоможуть їм покращити врожай на городі та захистити рослини від негативного впливу зовні, зокрема, від шкідників. Наприклад, саджанці полуниці перед посадкою деякі занурюють у воду, а навіщо вони це роблять, читайте нижче.
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Наявність шкідників на городі — це одна з найпоширеніших проблем для дачників, адже вони здатні знищувати цілі врожаї. Наприклад, деякі городники рекомендують тримати саджанці полуниці у воді перш, ніж ви будете садити її в серпні, щоб позбутися різних комах і жуків.
Якщо ви не розумієте, навіщо вони це роблять і чим корисна ця процедура на городі, ми розкриємо вам один секрет.
Навіщо досвідчені дачники засовують саджанці полуниці у воду
Серпень і вересень — це час, коли велика кількість городників садить саджанці полуниці на дачі. Але будьте обережні, адже якщо ваша полуниця постраждала від павутинного кліща, в неї може знизитися врожайність аж на 70%. Тому обов’язково скосіть постраждале листя, а потім спаліть його.
Щоб не допустити наближення цього шкідника до вашої полуниці, проведіть спеціальне знезараження розсади термічним шляхом, зануривши саджанці у воду.
Як правильно занурювати саджанці полуниці у воду
Досвідчені дачники радять занурювати молоді саджанці полуниці у воду з температурою в 45 градусів тепла на 15 хвилин. Після цього занурьте їх у холодну воду і залиште висихати на одну-дві години. Вже після збору врожаю обприскайте полуницю такими акарицидами, як:
- Флорамайт 240
- Енвідор 240
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