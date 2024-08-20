Зачем окунать саженцы клубники в воду — чем это полезно для ягоды

Дачница, которая собирает урожай клубники на огороде. Фото: Freepik

Многие дачники ищут разные методы, которые помогут им улучшить урожай на огороде и защитить растения от негативного воздействия извне, в частности, от вредителей. К примеру, саженцы клубники перед посадкой некоторые погружают в воду, а зачем они это делают, читайте ниже.

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Наличие вредителей на огороде — одна из самых распространенных проблем для дачников, ведь они способны уничтожать целые урожаи. Например, некоторые огородники рекомендуют держать саженцы клубники в воде прежде, чем вы будете сажать ее в августе, чтобы избавиться от разных насекомых и жуков.

Саженцы клубники на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Если вы не понимаете, зачем они это делают и чем полезна эта процедура на огороде, мы раскроем вам один секрет.

Зачем опытные дачники засовывают саженцы клубники в воду

Август и сентябрь — это время, когда большое количество огородников сажают саженцы клубники на даче. Но будьте осторожны, ведь если ваша клубника пострадала от паутинного клеща, у нее может снизиться урожайность на 70%. Поэтому обязательно скосите пострадавшие листья, а затем сожгите их.

Листья клубники, пострадавшие от паутинного клеща. Фото: Decorexpro

Чтобы не допустить приближения этого вредителя к вашей клубнике, проведите специальное обеззараживание рассады термическим путем, погрузив саженцы в воду.

Как правильно погружать саженцы клубники в воду

Опытные дачники советуют погружать молодые саженцы клубники в воду с температурой в 45 градусов тепла на 15 минут. После этого окуните их в холодную воду и оставьте высыхать на один-два часа. Уже после сбора урожая опрыскивайте клубнику такими акарицидами, как:

Флоромайт 240

Энвидор 240

Процедура опрыскивания клубники на огороде. Фото: Epic Gardening

Напомним, мы писали о том, когда и как пересаживать клубнику, чтобы иметь урожай в следующем году.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения можно посадить на огороде после клубники.

Также мы сообщали о том, как можно сберечь урожай клубники в холодный сезон года.