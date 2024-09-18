Чем подкормить клубнику на огороде осенью — советы дачникам

Человек, собирающий клубнику на огороде. Фото: Pinterest

Каждое растение на огороде нуждается в соответствующем уходе, в частности, добавлении удобрений, ведь ему нужны питательные элементы, чтобы правильно расти и развиваться. То же самое касается и клубники, которую необходимо подкармливать, а какими именно удобрениями это делать осенью, читайте ниже.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Птичий помет

Это органическое удобрение считается очень эффективным, но опытные дачники не рекомендуют добавлять его в чистом виде. Из него следует готовить смесь, которой нужно подкармливать клубнику на огороде для ее активного роста и развития. Для приготовления раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Птичий помет — два килограмма

Вода — десять литров

Растворите помет в воде и оставьте настаиваться в таком виде на одну неделю, затем разбавьте его водой в пропорции один к 20. Важно подкармливать кусты клубники этой смесью в междурядье, чтобы она не попадала на само растение.

Процесс подкормки клубники на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Коровяк

Это натуральное удобрение опытные дачники также рекомендуют не добавлять в свежем виде, а растворять в воде в соотношении один к десяти. Настаивать этот раствор нужно в течение двух дней, после чего поливать им корневую систему клубнику. Причем, на один куст ягоды идет по одному литру смеси.

Минеральные удобрения

Из числа минеральных удобрений опытные огородники рекомендуют использовать нитрофоску, но только 30 грамм. Причем, на один куст клубники нельзя вливать больше одного литра этого минерального удобрения, чтобы не "перекормить" растение.

Добавление удобрения к клубнике. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, зачем опытные дачники погружают саженцы клубники в воду.

Раньше мы рассказывали о том, когда и как правильно пересаживать клубнику на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить возле клубники на огороде.