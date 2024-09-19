Как подготовить рапс к зиме — советы дачникам

Человек, держащий рапс в руке. Фото: Saatbau Украина

Приближается зима, поэтому дачникам необходимо подумать о том, чтобы защитить свои огородные культуры от низких температур. Одним из таких растений является рапс, который также необходимо осенью подготовить к зимним холодам, а как именно это сделать, читайте ниже.

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Чтобы растения на огороде стойко выдерживали зимний период и не гибли от снижения температур и осадков, их необходимо правильно подготовить. То же самое касается и рапса, требующего защиты зимой. И есть один эффективный метод, который поможет этой культуре выдержать зимние холода.

В фазу трех-пяти листков опытные дачники советуют осенью подкормить озимый рапс. Это поможет улучшить процесс фотосинтеза, увеличит накопление органической массы в листьях, а также поможет растениям быть более устойчивыми к внешним факторам.

Выращенный рапс на огороде. Фото: Nature

Как можно защитить озимый рапс зимой

Эксперты считают эффективной мерой защиты этой огородной культуры от вымерзания — опрыскивание ее посевов осенью. Делать это нужно биостимулятором, который активирует мощный рост и развитие растения и радикально увеличит фотосинтетическую поверхность культур.

К тому же этот препарат сделает корневую шейку более толстой, а потому — более устойчивой к перепадам температур и осадкам.

Как правильно обрабатывать рапс биостимулятором

Опытные дачники рекомендуют применять данный препарат в баковой смеси с такими известными агрохимикатами, как:

Инсектициды

Фунгициды и т.п.

Следует отметить, что эти средства входят в технологию выращивания данной огородной культуры.

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