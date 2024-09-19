Чим підживити капусту у вересні 2024 — ідеальне добриво для швидкого росту

Жінка вирощує капусту на городі. Фото: depositphotos.com

Капуста у вересні потребує багато сонячного світла та мінералів. Лише за таких умов можна гарантувати, що качани виростуть великими та смачними. Якщо освітлення ділянки залежить виключно від погоди, то корисними речовинами забезпечити овоч може сам городник.

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Які мінеральні добрива підходять для підживлення капусти у вересні

Як розповідають фахівці, на фінальному етапі розвитку капуста найбільше потребує двох речовин — калію і фосфору.

Тому варто використати суперфосфат і сульфат калію у співвідношенні 2:1. Біля кожного куща необхідно розсипати по 1 ст. л. суміші. Після грядки треба щедро полити.

Ще один варіант забезпечити капусту мінералами — використати доломітове борошно з борною кислотою. На 1 кг борошна необхідно 8 г кислоти. Під кожен качан всипають 5 ст. л. готового добрива і розпушують грядки, щоб засіб опинився ближче до коріння.

Також можна використати рідке добриво на основі суперфосфату та сечовини. Таке підживлення гарантує не лише ріст плодів, а й покращує їх смакові якості. Для приготування необхідно взяти 10 л води, 2 ст. л. суперфосфату та 1 ч. л. сечовини. Рідиною поливають міжряддя. На одну рослину потрібно близько 1 л.

Добриво для білокачанної капусти. Фото: google.com

Народні засоби для підживлення капусти у вересні

У вересні городники все ще можуть використовувати пташиний послід або коров'ячий гній. Таке добриво для капусти має розводитися водою та настоюватися.

Так, стандартне відро на 10 л на третину заповнюють послідом і заливають водою. Цю суміш залишають настоюватися на 3 дні. Можна накрити кришкою. Після закінчення терміну отриману масу ще раз розводять водою. Необхідно додатково 15 л. Під кожну капусту вливають 1 л добрива. Залишок розчину можна використовувати для інших овочів.

Капуста на городі. Фото: shutterstock.com

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