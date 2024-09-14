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Секрети посіву кропу у вересні — вирощуємо ароматну і пишну зелень до заморозків

14 вересня 2024 12:22
Анастасія Мироненко - Редактор
Як сіяти кріп у вересні — поради, що допоможуть виростити пишну зелень до морозів
Городник тримає пишний пучок кропу. Фото: google.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Початок осені ще не означає, що городній сезон завершено і більше нічого не можна вирощувати. Адже вересень — сприятливий час для посіву сидератів, квітів, скоростиглих культур і, звичайно, зелені. Зокрем, у цей час варто посадити вітамінний кріп.  

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Як посіяти кріп у вересні, щоб врожай ароматної та пишної зелені зібрати ще до заморозків, розповідаємо далі в матеріалі. 

Як посіяти кріп у вересні, щоб він швидко зійшов — секрет городників

Відомий факт — насіння кропу надзвичайно багате на ефірні олії. Проте, саме вони сповільнюють процес проростання рослини. Таким чином зелень сходить лише через 14-20 днів після посіву.

Цей процес можна значно прискорити. Все, що для цього потрібно — замочити насіння у теплій воді 40-50°C і залишити його на 8-10 годин. Промити перед посадкою. 

Деякі садівники замочують посівний матеріал на цілих дві доби, змінюючи періодично воду. І лише після висівають у відкритий ґрунт.

Фахівці стверджують, що така маніпуляція дозволить отримати перші сходи вже через 6-10 днів. 

 

Як посіяти кріп у вересні, щоб він швидко зійшов — секрет городників
Чоловік сіє кріп у відкритий ґрунт. Фото: pexels.com

Посів кропу у відкритий ґрунт — покрокова інструкція 

Як сіяти кріп

  • оберіть сонячну ділянку;
  • розпушіть і зволожте ґрунт;
  • висаджуйте насіння у вологий ґрунт на глибину приблизно 3 см, залишаючи відстань між ними 3-5 см;
  • помістіть насіння в лунки, присипте землею;
  • додатково полийте грядки теплою водою.

Після посадки насіння кропу не забувайте регулярно зволожувати ґрунт і при необхідності розпушувати його. 

Городники рекомендують час від часу робити проріджування, щоб гілочки активніше росли та були пишними.

 

Раніше ми розповідали, навіщо розсипати насіння кропу на городі.

Нагадаємо, ми писали, яку корисну зелень можна виростити на балконі або підвіконні. 

Також ділимося корисною порадою, як виростити огірки у мішках до заморозків. 

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