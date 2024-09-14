Как сеять укроп в сентябре — советы, которые помогут вырастить пышную зелень до морозов

Огородник держит пышный пучок укропа. Фото: google.com

Начало осени еще не означает, что огородный сезон завершен и больше ничего нельзя выращивать. Ведь сентябрь — благоприятное время для посева сидератов, цветов, скороспелых культур и, конечно, зелени. В частности, в это время стоит посадить витаминный укроп.

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Как посеять укроп в сентябре, чтобы он быстро взошел — секрет огородников

Известный факт — семена укропа чрезвычайно богаты эфирными маслами. Однако именно они замедляют процесс прорастания растения. Таким образом, зелень сходит только через 14-20 дней после посева.

Этот процесс можно ускорить. Все, что для этого нужно — замочить семена в теплой воде 40-50°C и оставить его на 8-10 часов. Промыть перед посадкой.

Некоторые садоводы замачивают посевной материал на целых двое суток, меняя периодически воду. И только после высевают в открытую почву.

Специалисты утверждают, что такая манипуляция позволит получить первые всходы уже через 6-10 дней.

Мужчина сеет укроп в открытый грунт. Фото: pexels.com

Посев укропа в открытый грунт — пошаговая инструкция

Как сеять укроп:

выберите солнечный участок;

разрыхлите и увлажните почву;

высаживайте семена во влажную почву на глубину примерно 3 см, оставляя расстояние между ними 3-5 см;

поместите семена в лунки, присыпьте землей;

дополнительно полейте грядки теплой водой.

После посадки семян укропа не забывайте регулярно увлажнять почву и при необходимости разрыхлять ее.

Огородники рекомендуют время от времени делать прореживание, чтобы веточки активнее росли и были пышными.

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