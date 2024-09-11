Як виростити огірки у мішках — поради дачникам

Процес вирощування огірків у мішках на городі. Фото: Pinterest

Якщо на вашому городі вже закінчився період вирощування огірків, а ви ще хочете ними насолоджуватися до заморозків, ви можете посадити їх у мішки. А щоб овочі довго зберігалися і не постраждали від перших знижень температури, варто розуміти, як правильно посадити їхнє насіння.

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Вибір сорту

Перш, ніж садити огірки в мішках, вам необхідно правильно вибрати сорт овоча. Експерти рекомендують придбати саме ультраранні партенокарпічні сорти, зав’язі яких виникають без запилення. Вже на 45-й день з моменту виникнення перших сходів ви можете зібрати врожай.

Урожай огірків у дерев'яному ящику. Фото: Pinterest

Підготовка ґрунту

Потім ретельно підготуйте ґрунт, заповнивши мішки попередньо обробленим від капустянки перегноєм на третину. Посадіть по одній-дві рослини в кожен мішок, поверхню ґрунту замульчуйте соломою, а самі мішки поставте на дошки і помістіть їх у добре освітлене місце.

Догляд овочів

Підживлюйте ґрунт кожні десять днів добривами, до складу яких входить азот, але не занадто багато, щоб не згоріло коріння огірків. Можете також підживлювати огірки настоєм з трав, а щойно наллються зеленці, комбінуйте азотні добрива з калійними, внісши до кожного мішку перед поливом по одній столовій ложці попелу.

Що стосується поливу, то робити це варто в залежності від того, яка у вас погода надворі. А якщо говорити про догляд у холод, то в цьому випадку закрийте мішки двома шарами плівки, щоб створити свого роду парник для них.

Вирощування огірків у мішках. Фото: Pinterest

Формування кущів

Під час посадки огірків рано восени формуйте їхні кущі в одне стебло, але не чіпайте зелень. Якщо робити це у два стебла, то перший врожай можна зібрати дещо пізніше, але в цьому випадку ви можете отримати більше плодів.

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