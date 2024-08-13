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Збиратимете огірки аж до самої зими — як можна продовжити плодоношення овочу

13 серпня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Як продовжити плодоношення огірків до морозів — найкращі методи, поради дачникам
Великий врожай огірків у кошику. Фото: Genialne
Катерина Волченко - Редактор

Справжні дачники знають, що можна зробити так, щоб продовжити період цвітіння огірків, але далеко не всі знають, що цей овоч може плодоносити аж до настання морозів. Якщо ви хочете ще довго збирати смачні та свіжі огірки, вам варто знати, які кроки необхідно робити для цього.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Обрізка непотрібного листя

По-перше, досвідчені городники рекомендують видаляти листя, яке росте під плодами. Після того, як ви це зробите, необхідно насипати ґрунт і замульчувати рослини. Це один з кроків, який необхідно зробити на шляху до продовження плодоношення огірків.

Обрезка лишних листьев у огурцов
Обрізка зайвого листя в огірків. Фото: Pinterest

Відповідне підживлення 

Якщо ви хочете зміцнити імунітет рослин наприкінці сезону, можете додати до них сухі дріжджі. Щоб приготувати ефективну суміш з дріжджів, вам необхідно взяти:

  • Сухі дріжджі — одну столову ложку
  • Цукровий пісок — одну столову ложку
  • Воду — 0,5 літрів
  • Глибоку ємність
  • Теплу воду для розбавлення — п’ять літрів 

Налийте в ємність воду, додайте дріжджі з цукром і ретельно перемішайте, потім залиште цей розчин на три-чотири години і розбавте його простою теплою водою. Готове добриво додайте до води для поливу і полийте огірки.

До речі, можна також продовжити період плодоношення настоєм коров’ячого гною

Подкормка огурцов на огороде
Підживлення огірків на городі. Фото: скриншот з YouTube

Захист від шкідників і хвороб

Досвідчені дачники рекомендують користуватися профілактичними засобами боротьби із захворюваннями і шкідниками щотижня, щоб захистити рослини від цих проблем. 

Використання захисного матеріалу

У серпні експерти рекомендують накривати огірки на ніч, але робити це краще будь-яким натуральним покривним матеріалом

Правильний полив

Щоб змусити огірки плодоносити до зими, поливайте їх у серпні рідше, ніж до нього. Якщо надворі 18-20 градусів тепла, то на кожен кущ використовуйте максимум по два літри води. А якщо похолодало до 15 градусів, то кожному кущу вистачить по 0,5 літрів

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