Чому огірки гірчать — як позбутися цього присмаку, поради дачникам

Чоловік, який тримає урожай огірків. Фото: Pinterest

Далеко не кожен навіть досвідчений дачник здатний виростити рясний урожай соковитих, а головне — негірких огірків. Але якщо знати певні секрети вирощування цього овоча, можна з легкістю позбутися тієї небажаної гіркоти в плодах.

Про те, як прибрати гіркоту в огірках, розповіли на каналі "Молодий Садівник" в YouTube.

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Неправильний догляд

Городники наголошують, що гіркота в огірках може виникати в тих випадках, якщо ви неправильно поливали рослини або посіяли погане насіння овоча. Оскільки огірки — це тропічний овоч, йому потрібно забезпечувати постійне зрошення і відповідну температуру.

Вирощений огірок на городі. Фото: скриншот з YouTube

Надмірна кількість кукурбітацину

Також дачник зазначає, що через холод або спеку, недостатній рівень вологи або дефіцит поживних компонентів у ґрунті в огірках з’являється така речовина, як кукурбітацин. А якщо його багато в огірках, вони можуть бути гіркими.

Хвороби і шкідники

Також гіркота в огірках може виникати через захворювання або вплив комах. Коли рослини захищаються від цих проблем, з них починає виділятися більше гіркої речовини, яка накопичується в плодах.

Як позбутися гіркоти в огірках

Блогер рекомендує засолювати або консервувати гіркі огірки, адже речовина кукурбітацин, яка робить овочі непридатними для вживання, розпадається під час цього процесу. Водночас, огірки зберігають свою користь і м'якість.

Консервовані огірки в кетчупі. Фото: скриншот з YouTube

Тому якщо ваш урожай на городі вийшов гірким, не викидайте огірки, а просто зробіть їм термічну обробку, яка допоможе прибрати цю гіркоту. Після цієї процедури ви побачите, що огірки змінили свій присмак і стали смачнішими.

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