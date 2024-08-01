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Гіркі огірки — чому погіршується смак овоча і як прибрати цю проблему

1 серпня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Чому огірки гірчать — як позбутися цього присмаку, поради дачникам
Чоловік, який тримає урожай огірків. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Далеко не кожен навіть досвідчений дачник здатний виростити рясний урожай соковитих, а головне — негірких огірків. Але якщо знати певні секрети вирощування цього овоча, можна з легкістю позбутися тієї небажаної гіркоти в плодах.

Про те, як прибрати гіркоту в огірках, розповіли на каналі "Молодий Садівник" в YouTube.

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Чому гірчать огірки

Неправильний догляд

Городники наголошують, що гіркота в огірках може виникати в тих випадках, якщо ви неправильно поливали рослини або посіяли погане насіння овоча. Оскільки огірки — це тропічний овоч, йому потрібно забезпечувати постійне зрошення і відповідну температуру.

Выращенный огурец на огороде
Вирощений огірок на городі. Фото: скриншот з YouTube

Надмірна кількість кукурбітацину

Також дачник зазначає, що через холод або спеку, недостатній рівень вологи або дефіцит поживних компонентів у ґрунті в огірках з’являється така речовина, як кукурбітацин. А якщо його багато в огірках, вони можуть бути гіркими.

Хвороби і шкідники

Також гіркота в огірках може виникати через захворювання або вплив комах. Коли рослини захищаються від цих проблем, з них починає виділятися більше гіркої речовини, яка накопичується в плодах.

Як позбутися гіркоти в огірках

Блогер рекомендує засолювати або консервувати гіркі огірки, адже речовина кукурбітацин, яка робить овочі непридатними для вживання, розпадається під час цього процесу. Водночас, огірки зберігають свою користь і м'якість.

Консервированные огурцы в кетчупе
Консервовані огірки в кетчупі. Фото: скриншот з YouTube

Тому якщо ваш урожай на городі вийшов гірким, не викидайте огірки, а просто зробіть їм термічну обробку, яка допоможе прибрати цю гіркоту. Після цієї процедури ви побачите, що огірки змінили свій присмак і стали смачнішими.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити на городі там, де росли огірки. 

Раніше ми розповідали про те, як змусити огірки давати повторний урожай на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому жовтіють огірки і як врятувати урожай овоча.

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