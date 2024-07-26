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Ніколи не садіть ці рослини на грядках, де у вас росли огірки — в чому причина

26 липня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Що категорично не можна садити після огірків на городі — причини і поради дачникам
Процес збору врожаю огірків на городі. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Кожній рослині на городі важливий не тільки дбайливий догляд, а й місце вирощування, адже не всі овочі здатні давати врожай на місці, де до цього росла інша культура. Якщо ви хочете посадити щось на місці огірків, вам варто знати, про які рослини доведеться забути раз і назавжди.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Коли ви вирощуєте рослини на своєму городі, необхідно постійно змінювати місця на ділянці. Якщо ігнорувати ці рекомендації, можна просто залишитися з порожнім городом. Якщо ви не хочете цього, радимо знати ці прості правила.

Зокрема, це стосується і огірків, після яких категорично не можна садити цілий ряд культур на городі. Тож, візьміть аркуш паперу і ручку і почніть записувати список рослин, які в жодному випадку не можна вирощувати на місці, де у вас росли огірки.

Подвязанные огурцы на огороде
Підв'язані огірки на городі. Фото: Pinterest

Заборонені для посадки після огірків рослини

Відомо, що огірки входять до сімейства гарбузових, тому їхніми "родичами" вважаються такі рослини, як:

  • Кавун
  • Диня
  • Кабачок
  • Патисони
  • Гарбуз

Ці рослини під забороною вирощування на місці огірків, адже в них потужне коріння, яке потребує великої кількості поживних компонентів. Щоб їх отримати, вони будуть витягувати ці речовини з ґрунту.

До того ж, після огірків краще не садити картоплю, адже вона здатна хворіти на такі ж хвороби, як і огірки, тобто, на бактеріоз, фітофтору і альтернаріоз.

Також досвідчені городники рекомендують відмовитися від посадки помідорів, адже ці два овоча є магнітом для одних і тих самих шкідників, і баклажанів.

Спелый баклажан на грядке
Стиглий баклажан на грядці. Фото: Pinterest

Дозволені для посадки після огірків рослини

Якщо ви не хочете, щоб після збору врожаю огірків залишалося порожнє місце на городі, існує ряд культур, які можна там посадити. Йдеться про такі рослини, як:

  • Морква
  • Селера
  • Цибуля

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти огірків варто посадити на городі в липні та серпні. 

Раніше ми розповідали про те, чому огірки на городі виростають не зеленими, а жовтими. 

Також ми повідомляли про те, чим підживити огірки, щоб не було пустоцвіту.

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