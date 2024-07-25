Що робити, щоб огірки знову плодоносили — поради дачникам

Людина, яка зриває огірки на городі. Фото: Alamy

Якщо сезон огірків на вашому городі закінчується, але ви не проти посмакувати ними ще трохи, можна подбати про "друге коло", тобто, про те, щоб продовжити період плодоношення. Щоб це зробити, треба знати, як конкретно доглядати огірки на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Досвідчені городники рекомендують правильно підсадити насіння цього зеленого овоча і підживити його необхідними добривами, щоб понад два місяці ще насолоджуватися смачними огірками. Якщо все це зробити так, як треба, то можна досягти гарних результатів.

Збір врожаю огірків на городі. Фото: Freepik

Як доглядати огірки, щоб продовжити плодоношення

Щоб продовжити період плодоношення цього овоча, потрібно підв’язані огірки знизу до верху позбавити вусиків і листя, залишивши лише шість листків у верхній частині. Потім візьміть очищене від листя стебло, скрутіть його і прикопайте, після чого посипте вологим ґрунтом і залиште в такому стані.

Вже за три-чотири дні ви побачите, як пагон вкоріниться і ще раз витискатиме молодим кущем, формуючи нову зав’язь для повторного плодоношення. Якщо ви хочете зібрати ще раз врожай огірків, обов’язково підживіть їх.

Врожай огірків на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживити огірки після повторної посадки

Досвідчені городники рекомендують скористатися попелом, який вважається добривом із вмістом калію. Візьміть це добриво і насипте під кожен кущ огірків по одній столовій ложці сухого добрива, після чого трохи перемішайте його із ґрунтом.

Обов’язково полийте рослини після цієї процедури і вже за пару тижнів ви зможете знову зібрати врожай овоча на своєму городі.

Процес поливу огірків на городі. Фото: Desigusxpro

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