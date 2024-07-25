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Что делать с огурцами, чтобы они плодоносили дважды — простые, но важные правила

25 июля 2024 07:31
Екатерина Волченко - Редактор
Что делать, чтобы огурцы снова плодоносили — советы дачникам
Человек, который срывает огурцы на огороде. Фото: Alamy
Екатерина Волченко - Редактор

Если сезон огурцов на вашем огороде заканчивается, но вы не прочь посмаковать ими еще немного, можно позаботиться о "втором круге", то есть, о том, чтобы продлить период плодоношения. Чтобы это сделать, нужно знать, как конкретно ухаживать за огурцами на огороде.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Опытные огородники рекомендуют правильно подсадить семена этого зеленого овоща и подкормить его необходимыми удобрениями, чтобы больше двух месяцев еще наслаждаться вкусными огурцами. Если все это сделать так, как нужно, то можно добиться хороших результатов.

Сбор урожая огурцов на огороде
Сбор урожая огурцов на огороде. Фото: Freepik

Как ухаживать за огурцами, чтобы продлить плодоношение

Чтобы продлить период плодоношения этого овоща, нужно подвязанные огурцы снизу до верха избавить от усиков и листьев, оставив только шесть листьев в верхней части. Затем возьмите очищенный от листьев стебель, сверните его и прикопайте, после чего посыпьте влажной почвой и оставьте в таком состоянии.

Уже через три-четыре дня вы увидите, как побег укоренится и еще раз будет выжимать молодым кустом, формируя новую завязь для повторного плодоношения. Если вы хотите собрать еще раз урожай огурцов, обязательно подпитайте их.

Урожай огурцов на огороде
Урожай огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит подкормить огурцы после повторной посадки

Опытные огородники рекомендуют воспользоваться пеплом, который считается удобрением с содержанием калия. Возьмите это удобрение и насыпьте под каждый куст огурцов по одной столовой ложке сухого удобрения, затем немного перемешайте его с грунтом.

Обязательно полейте растения после этой процедуры и уже через пару недель вы сможете снова собрать урожай овоща на своем огороде.

Процесс полива огурцов на огороде
Процесс полива огурцов в огороде. Фото: Desigusxpro

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя выращивать возле кабачков.

Раньше мы рассказывали о том, какие сорта кабачков считаются самыми лучшими для выращивания.

Также мы сообщали о том, когда лучше сажать кабачки по лунному календарю.

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