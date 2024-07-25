Что делать, чтобы огурцы снова плодоносили — советы дачникам

Человек, который срывает огурцы на огороде. Фото: Alamy

Если сезон огурцов на вашем огороде заканчивается, но вы не прочь посмаковать ими еще немного, можно позаботиться о "втором круге", то есть, о том, чтобы продлить период плодоношения. Чтобы это сделать, нужно знать, как конкретно ухаживать за огурцами на огороде.

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Опытные огородники рекомендуют правильно подсадить семена этого зеленого овоща и подкормить его необходимыми удобрениями, чтобы больше двух месяцев еще наслаждаться вкусными огурцами. Если все это сделать так, как нужно, то можно добиться хороших результатов.

Сбор урожая огурцов на огороде. Фото: Freepik

Как ухаживать за огурцами, чтобы продлить плодоношение

Чтобы продлить период плодоношения этого овоща, нужно подвязанные огурцы снизу до верха избавить от усиков и листьев, оставив только шесть листьев в верхней части. Затем возьмите очищенный от листьев стебель, сверните его и прикопайте, после чего посыпьте влажной почвой и оставьте в таком состоянии.

Уже через три-четыре дня вы увидите, как побег укоренится и еще раз будет выжимать молодым кустом, формируя новую завязь для повторного плодоношения. Если вы хотите собрать еще раз урожай огурцов, обязательно подпитайте их.

Урожай огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит подкормить огурцы после повторной посадки

Опытные огородники рекомендуют воспользоваться пеплом, который считается удобрением с содержанием калия. Возьмите это удобрение и насыпьте под каждый куст огурцов по одной столовой ложке сухого удобрения, затем немного перемешайте его с грунтом.

Обязательно полейте растения после этой процедуры и уже через пару недель вы сможете снова собрать урожай овоща на своем огороде.

Процесс полива огурцов в огороде. Фото: Desigusxpro

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