Что делать, чтобы огурцы снова плодоносили — советы дачникам

Что делать с огурцами, чтобы они плодоносили дважды — простые, но важные правила
Если сезон огурцов на вашем огороде заканчивается, но вы не прочь посмаковать ими еще немного, можно позаботиться о "втором круге", то есть, о том, чтобы продлить период плодоношения. Чтобы это сделать, нужно знать, как конкретно ухаживать за огурцами на огороде.
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Опытные огородники рекомендуют правильно подсадить семена этого зеленого овоща и подкормить его необходимыми удобрениями, чтобы больше двух месяцев еще наслаждаться вкусными огурцами. Если все это сделать так, как нужно, то можно добиться хороших результатов.
Как ухаживать за огурцами, чтобы продлить плодоношение
Чтобы продлить период плодоношения этого овоща, нужно подвязанные огурцы снизу до верха избавить от усиков и листьев, оставив только шесть листьев в верхней части. Затем возьмите очищенный от листьев стебель, сверните его и прикопайте, после чего посыпьте влажной почвой и оставьте в таком состоянии.
Уже через три-четыре дня вы увидите, как побег укоренится и еще раз будет выжимать молодым кустом, формируя новую завязь для повторного плодоношения. Если вы хотите собрать еще раз урожай огурцов, обязательно подпитайте их.
Чем стоит подкормить огурцы после повторной посадки
Опытные огородники рекомендуют воспользоваться пеплом, который считается удобрением с содержанием калия. Возьмите это удобрение и насыпьте под каждый куст огурцов по одной столовой ложке сухого удобрения, затем немного перемешайте его с грунтом.
Обязательно полейте растения после этой процедуры и уже через пару недель вы сможете снова собрать урожай овоща на своем огороде.
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