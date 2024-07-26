Что категорически нельзя сажать после огурцов на огороде — причины и советы дачникам

Никогда не сажайте эти растения на грядках, где у вас росли огурцы — в чем причина
Каждому растению на огороде важен не только бережный уход, но и место выращивания, ведь не все овощи способны давать урожай на месте, где до этого росла другая культура. Если вы хотите посадить что-нибудь на месте огурцов, вам стоит знать, о каких растениях придется забыть раз и навсегда.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Когда вы выращиваете растения на своем огороде, необходимо постоянно менять места на участке. Если игнорировать эти рекомендации, то можно просто остаться с пустым огородом. Если вы не хотите этого, рекомендуем знать эти простые правила.
В частности, это касается и огурцов, после которых категорически нельзя сажать целый ряд культур на огороде. Возьмите лист бумаги и ручку и начните записывать список растений, которые ни в коем случае нельзя выращивать на месте, где у вас росли огурцы.
Запрещенные для посадки после огурцов растения
Известно, что огурцы входят в семейство тыквенных, поэтому их "родственниками" считаются такие растения, как:
- Арбуз
- Дыня
- Кабачок
- Патисоны
- Тыква
Эти растения под запретом выращивания на месте огурцов, ведь у них мощные корни, требующие большого количества питательных компонентов. Чтобы их получить, они будут вытягивать эти вещества из почвы.
К тому же, после огурцов лучше не сажать картофель, ведь он способен болеть такими же болезнями, как и огурцы, то есть, бактериозом, фитофторой и альтернариозом.
Также опытные огородники рекомендуют отказаться от посадки помидоров, ведь эти два овоща являются магнитом для одних и тех же вредителей, и баклажанов.
Разрешенные для посадки после огурцов растения
Если вы не хотите, чтобы после сбора огурцов оставалось пустое место на огороде, существует ряд культур, которые можно там посадить. Речь идет о таких растениях, как:
- Морковь
- Сельдерей
- Лук
Напомним, мы писали о том, какие сорта огурцов следует посадить на огороде в июле и августе.
Раньше мы рассказывали о том, почему огурцы на огороде вырастают не зелеными, а желтыми.
Также мы сообщали о том, чем подкормить огурцы, чтобы не было пустоцвета.
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