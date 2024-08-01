Почему огурцы горчат — как избавиться от этого привкуса, советы дачникам

Мужчина, держащий урожай огурцов. Фото: Pinterest

Далеко не каждый даже опытный дачник способен вырастить обильный урожай сочных, а главное — негорьких огурцов. Но если знать определенные секреты выращивания этого овоща, можно с легкостью избавиться от нежелательной горечи в плодах.

О том, как убрать горечь в огурцах, рассказали на канале "Молодий Садівник" в YouTube.

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Неправильный уход

Огородники отмечают, что горечь в огурцах может возникать в тех случаях, если вы неправильно поливали растения или посеяли плохие семена овоща. Поскольку огурцы — это тропический овощ, ему нужно обеспечивать постоянное орошение и соответствующую температуру.

Выращенный огурец на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Чрезмерное количество кукурбитацина

Также дачник отмечает, что из-за холода или жары, недостаточного уровня влаги или дефицита питательных компонентов в почве в огурцах появляется такое вещество, как кукурбитацин. А если его много в огурцах, они могут быть горькими.

Болезни и вредители

Также горечь в огурцах может возникать из-за заболевания или влияния насекомых. Когда растения защищаются от этих проблем, из них начинает выделяться больше горького вещества, который накапливается в плодах.

Как избавиться от горечи в огурцах

Блогер рекомендует засоливать или консервировать горькие огурцы, ведь вещество кукурбитацин, которое делает овощи непригодными к употреблению, распадается во время этого процесса. В то же время, огурцы сохраняют свою пользу и мягкость.

Консервированные огурцы в кетчупе. Фото: скриншот с YouTube

Поэтому если ваш урожай на огороде получился горьким, не выбрасывайте огурцы, а просто сделайте им термическую обработку, которая поможет убрать эту горечь. После этой процедуры вы увидите, что огурцы изменили свой привкус и стали вкуснее.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать на огороде там, где росли огурцы.

Раньше мы рассказывали о том, как заставить огурцы давать повторный урожай на огороде.

Также мы сообщали о том, почему желтеют огурцы и как спасти урожай овоща.