Почему огурцы горчат — как избавиться от этого привкуса, советы дачникам

Горькие огурцы — почему ухудшается вкус овоща и как убрать эту проблему
Далеко не каждый даже опытный дачник способен вырастить обильный урожай сочных, а главное — негорьких огурцов. Но если знать определенные секреты выращивания этого овоща, можно с легкостью избавиться от нежелательной горечи в плодах.
О том, как убрать горечь в огурцах, рассказали на канале "Молодий Садівник" в YouTube.
Почему горчат огурцы
Неправильный уход
Огородники отмечают, что горечь в огурцах может возникать в тех случаях, если вы неправильно поливали растения или посеяли плохие семена овоща. Поскольку огурцы — это тропический овощ, ему нужно обеспечивать постоянное орошение и соответствующую температуру.
Чрезмерное количество кукурбитацина
Также дачник отмечает, что из-за холода или жары, недостаточного уровня влаги или дефицита питательных компонентов в почве в огурцах появляется такое вещество, как кукурбитацин. А если его много в огурцах, они могут быть горькими.
Болезни и вредители
Также горечь в огурцах может возникать из-за заболевания или влияния насекомых. Когда растения защищаются от этих проблем, из них начинает выделяться больше горького вещества, который накапливается в плодах.
Как избавиться от горечи в огурцах
Блогер рекомендует засоливать или консервировать горькие огурцы, ведь вещество кукурбитацин, которое делает овощи непригодными к употреблению, распадается во время этого процесса. В то же время, огурцы сохраняют свою пользу и мягкость.
Поэтому если ваш урожай на огороде получился горьким, не выбрасывайте огурцы, а просто сделайте им термическую обработку, которая поможет убрать эту горечь. После этой процедуры вы увидите, что огурцы изменили свой привкус и стали вкуснее.
Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать на огороде там, где росли огурцы.
Раньше мы рассказывали о том, как заставить огурцы давать повторный урожай на огороде.
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