Як врятувати огірки від борошнистої роси — ефективний засіб, поради дачникам

Дачниця, яка обприскує огірки на городі. Фото: Pinterest

Багато рослин на городі час від часу страждають від впливу шкідників і різних захворювань, наприклад, від борошнистої роси, яка найбільше вражає огірки. Якщо ви хочете врятувати свій врожай від цієї проблеми, вам варто знати, чим слід обробити огірки.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Борошниста роса — це грибкове захворювання, від якого дуже часто страждають огірки. Ознаками цієї хвороби є велика кількість плям з білими вкрапленнями і новоутворення коричневого відтінку на листках огірків.

Ознака наявності борошнистої роси на огірках. Фото: Pinterest

Ця роса здатна знищувати цілий врожай овоча, тому треба якнайшвидше з нею боротися. Досвідчені дачники порадили один ефективний засіб, який може раз і назавжди врятувати врожай огірків від борошнистої роси і діє дуже швидко у боротьбі з цією серйозною проблемою на городі.

Дієвий засіб для захисту огірків від борошнистої роси

Якщо ви побачили перші ознаки наявності цього захворювання, терміново обробіть огірки сумішшю з препаратом під назвою "Топаз".

Спосіб приготування дієвої суміші проти борошнистої роси

Щоб приготувати ефективний розчин для захисту врожаю огірків на городі, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Препарат "Топаз" — два міліграми

Вода — десять літрів

Розчиніть засіб у воді та обприскайте готовою сумішшю свої огірки, які почали страждати від борошнистої роси.

Процес обприскування огірків на городі. Фото: Pinterest

Експерти стверджують, що цей засіб допоможе захистити свої овочі та врятувати їхній врожай навіть за таких умов, як:

Зниження температури повітря

Наявність дощів

Надмірна кількість внесених добрив, до складу яких входить азот

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