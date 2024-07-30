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Борошниста роса на огірках — як позбутися проблеми і врятувати врожай

30 липня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Як врятувати огірки від борошнистої роси — ефективний засіб, поради дачникам
Дачниця, яка обприскує огірки на городі. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Багато рослин на городі час від часу страждають від впливу шкідників і різних захворювань, наприклад, від борошнистої роси, яка найбільше вражає огірки. Якщо ви хочете врятувати свій врожай від цієї проблеми, вам варто знати, чим слід обробити огірки.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Борошниста роса — це грибкове захворювання, від якого дуже часто страждають огірки. Ознаками цієї хвороби є велика кількість плям з білими вкрапленнями і новоутворення коричневого відтінку на листках огірків. 

Признак наличия мучнистой росы на огурцах
Ознака наявності борошнистої роси на огірках. Фото: Pinterest

Ця роса здатна знищувати цілий врожай овоча, тому треба якнайшвидше з нею боротися. Досвідчені дачники порадили один ефективний засіб, який може раз і назавжди врятувати врожай огірків від борошнистої роси і діє дуже швидко у боротьбі з цією серйозною проблемою на городі.

Дієвий засіб для захисту огірків від борошнистої роси

Якщо ви побачили перші ознаки наявності цього захворювання, терміново обробіть огірки сумішшю з препаратом під назвою "Топаз"

Спосіб приготування дієвої суміші проти борошнистої роси

Щоб приготувати ефективний розчин для захисту врожаю огірків на городі, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Препарат "Топаз" — два міліграми
  • Вода — десять літрів

Розчиніть засіб у воді та обприскайте готовою сумішшю свої огірки, які почали страждати від борошнистої роси.

Процесс опрыскивания огурцов на огороде
Процес обприскування огірків на городі. Фото: Pinterest

Експерти стверджують, що цей засіб допоможе захистити свої овочі та врятувати їхній врожай навіть за таких умов, як:

  • Зниження температури повітря
  • Наявність дощів
  • Надмірна кількість внесених добрив, до складу яких входить азот

Нагадаємо, ми писали про те, як змусити огірки на городі давати врожай повторно. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти огірків варто посадити на своєму городі в липні та серпні. 

Також ми повідомляли про те, чим підживити огірки на городі, щоб врятувати їх від пустоцвітів.

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