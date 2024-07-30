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Мучнистая роса на огурцах — как избавиться от проблемы и спасти урожай

30 июля 2024 02:45
Екатерина Волченко - Редактор
Как спасти огурцы от мучнистой росы — эффективное средство, советы дачникам
Дачница, которая опрыскивает огурцы на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Много растений на огороде время от времени страдают от влияния вредителей и различных заболеваний, например, от мучнистой росы, которая больше всего поражает огурцы. Если вы хотите спасти свой урожай от этой проблемы, вам следует знать, чем следует обработать огурцы.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Мучнистая роса — это грибковое заболевание, от которого очень часто страдают огурцы. Признаками этой болезни является большое количество пятен с белыми вкраплениями и новообразования коричневого оттенка на листьях огурцов.

Признак наличия мучнистой росы на огурцах
Признак наличия мучнистой росы на огурцах. Фото: Pinterest

Эта роса способна уничтожать целый урожай овоща, поэтому нужно как можно быстрее с ней бороться. Опытные дачники посоветовали одно эффективное средство, которое может раз и навсегда спасти урожай огурцов от мучнистой росы и очень быстро действует в борьбе с этой серьезной проблемой на огороде.

Действующее средство для защиты огурцов от мучнистой росы

Если вы увидели первые признаки наличия этого заболевания, срочно обработайте огурцы смесью с препаратом под названием "Топаз".

Способ приготовления действенной смеси против мучнистой росы

Чтобы приготовить эффективный раствор для защиты урожая огурцов на огороде, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Препарат "Топаз" — два миллиграмма
  • Вода — десять литров

Растворите средство в воде и опрыскайте готовой смесью свои огурцы, которые начали страдать от мучнистой росы.

Процесс опрыскивания огурцов на огороде
Процесс опрыскивания огурцов в огороде. Фото: Pinterest

Эксперты утверждают, что это средство поможет защитить свои овощи и спасти их урожай даже в таких условиях, как:

  • Снижение температуры воздуха
  • Наличие дождей
  • Чрезмерное количество внесенных удобрений, в состав которых входит азот

Напомним, мы писали о том, как заставить огурцы на огороде давать урожай повторно.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта огурцов следует посадить на своем огороде в июле и августе.

Также мы сообщали о том, чем подкормить огурцы на огороде, чтобы спасти их от пустоцветов.

советы огород огурцы мучнистая роса

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