Чим підживити огірки під час спеки — ефективні народні засоби, поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай огірків на городі. Фото: Freepik

Влітку від сильної спеки страждаємо не тільки ми, а й всі городні рослини, зокрема, огірки. Щоб захистити врожай в умовах високої температури повітря, варто знати про ефективні народні методи, які допоможуть врятувати цей овоч влітку.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Чому огірки страждають під час спеки

В умовах високої температури повітря рослини можуть страждати від зневоднення, адже у спеку волога виходить швидше, через що огіркам не вистачає води. До того ж, спека може пошкодити листя рослини, які починають в’янути, і викликати стрес, через що огірки скидають квіти і зав’язі.

Всі ці проблеми згодом призводять до того, що огірки просто починають гинути, тому їх варто якнайшвидше рятувати.

Огірки, які постраждали від спеки. Фото: Pinterest

Які народні методи врятують огірки від спеки

Бадилля томатів

Щоб захистити рослини від спеки, можна приготувати настій з бадилля помідорів і циркону. Для цього покладіть бадилля на дно відра, залийте його водою і залиште в такому стані на сім днів, після чого розведіть один літр настою в десяти літрах води, додавши одну ампулу циркону.

Цим настоєм обприскуйте рослини огірки вранці або ввечері.

Настій з бадилля помідорів. Фото: Pinterest

Перегній

Можна також замульчувати огірки перегноєм, щоб не дозволити кірці утворюватися на поверхні ґрунту, підживити коріння огірків і зменшити час висихання землі. Цю процедуру варто проводити щотижня.

Добрива із вмістом калію

Калій дозволяє рослинам легше переносити тепловий стрес, тому для захисту огірків приготуйте калієвмісне добриво. Для приготування розчину змішайте такі інгредієнти, як:

Сульфат калію — одну столову ложку

Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти і полийте огірки під саму кореневу систему.

Процес поливу огірків на городі. Фото: Freepik

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