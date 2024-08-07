Чем подкормить огурцы во время жары — эффективные народные средства, советы дачникам

Подкормите этим огурцы, когда на улице жарко — действенные народные методы
Летом от сильной жары страдаем не только мы, но и все огородные растения, в частности, огурцы. Чтобы защитить урожай в условиях высокой температуры воздуха, следует знать об эффективных народных методах, которые помогут спасти этот овощ летом.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Почему огурцы страдают во время жары
В условиях высокой температуры воздуха растения могут страдать от обезвоживания, ведь в жару влага выходит быстрее, из-за чего огурцам не хватает воды. К тому же, жара может повредить листья растения, которые начинают увядать, и вызвать стресс, из-за чего огурцы сбрасывают цветы и завязи.
Все эти проблемы впоследствии приводят к тому, что огурцы просто начинают погибать, поэтому их следует как можно быстрее спасать.
Какие народные методы спасут огурцы от жары
Ботва томатов
Чтобы защитить растения от жары, можно приготовить настой из ботвы помидоров и циркона. Для этого положите ботву на дно ведра, залейте ее водой и оставьте в таком состоянии на семь дней, после чего разведите один литр настоя в десяти литрах воды, добавив одну ампулу циркона.
Этим настоем опрыскивайте растения огурцов утром или вечером.
Перегной
Можно замульчировать огурцы перегноем, чтобы не позволить корке образовываться на поверхности почвы, подкормить корни огурцов и уменьшить время высыхания земли. Эту процедуру следует проводить еженедельно.
Удобрения с содержанием калия
Калий позволяет растениям легче переносить тепловой стресс, поэтому для защиты огурцов приготовьте калийсодержащее удобрение. Для приготовления раствора смешайте такие ингредиенты, как:
- Сульфат калия — одну столовую ложку
- Вода — десять литров
Смешайте эти ингредиенты и полейте огурцы под самую корневую систему.
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