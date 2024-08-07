Чем подкормить огурцы во время жары — эффективные народные средства, советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай огурцов на огороде. Фото: Freepik

Летом от сильной жары страдаем не только мы, но и все огородные растения, в частности, огурцы. Чтобы защитить урожай в условиях высокой температуры воздуха, следует знать об эффективных народных методах, которые помогут спасти этот овощ летом.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Почему огурцы страдают во время жары

В условиях высокой температуры воздуха растения могут страдать от обезвоживания, ведь в жару влага выходит быстрее, из-за чего огурцам не хватает воды. К тому же, жара может повредить листья растения, которые начинают увядать, и вызвать стресс, из-за чего огурцы сбрасывают цветы и завязи.

Все эти проблемы впоследствии приводят к тому, что огурцы просто начинают погибать, поэтому их следует как можно быстрее спасать.

Огурцы, пострадавшие от жары. Фото: Pinterest

Какие народные методы спасут огурцы от жары

Ботва томатов

Чтобы защитить растения от жары, можно приготовить настой из ботвы помидоров и циркона. Для этого положите ботву на дно ведра, залейте ее водой и оставьте в таком состоянии на семь дней, после чего разведите один литр настоя в десяти литрах воды, добавив одну ампулу циркона.

Этим настоем опрыскивайте растения огурцов утром или вечером.

Настой из ботвы помидоров. Фото: Pinterest

Перегной

Можно замульчировать огурцы перегноем, чтобы не позволить корке образовываться на поверхности почвы, подкормить корни огурцов и уменьшить время высыхания земли. Эту процедуру следует проводить еженедельно.

Удобрения с содержанием калия

Калий позволяет растениям легче переносить тепловой стресс, поэтому для защиты огурцов приготовьте калийсодержащее удобрение. Для приготовления раствора смешайте такие ингредиенты, как:

Сульфат калия — одну столовую ложку

Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты и полейте огурцы под самую корневую систему.

Процесс полива огурцов на огороде. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, почему огурцы становятся горькими и как исправить эту проблему.

Раньше мы рассказывали о том, как можно спасти огурцы от мучнистой росы.

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