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Скручені та грушеподібні огірки — чому плоди виростають деформованими

3 серпня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Чому деформуються огірки на городі — 3 вагомі причини
Людина, яка тримає деформований огірок. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Справжні господині, які люблять закривати огірочки, щоб пригостити ними своїх близьких взимку, постійно намагаються обирати рівні плоди. Але інколи трапляється так, що овочі виростають не такими, як би їм хотілося, і цьому є декілька пояснень.

Про те, чому огірки виходять деформованими, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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В деяких дачників, які мають власний город і вирощують на ньому огірки, виникає проблема з формою плодів. Інколи огірки виростають нерівними, через що зовсім незручно їх закривати або просто навіть різати. Досвідчені городники пояснили, з яких причин огірки можуть бути деформованими.

Огурец неправильной формы
Огірок неправильної форми. Фото: Pinterest

Деформовані огірки — причини виникнення цієї проблеми

Дефіцит корисних компонентів

Якщо ви побачили, що огірки виросли геть нерівними, їм може просто не вистачати корисних речовин, зокрема, калію або азоту. До початку плодоношення огірків ґрунт під ними вже виснажений, а при зміні температури надворі рослини погано засвоюють калій.

Через це плоди виростають схожими на грушу або скрученими, а на листях рослин виникають плями. Щоб виправити цю ситуацію, спочатку обробіть огірки розчином калійної солі, а потім за три-чотири дні посипте ґрунт сірчанокислим калієм.

Опрыскивание огурцов на огороде
Обприскування огірків на городі. Фото: GradinaMax

Неправильний полив

Ще однією причиною скручування огірків може бути неправильний полив рослин. Досвідчені дачники рекомендують поливати огірки водою, температура якої сягає 25 градусів тепла. Нерегулярний полив може, якраз, викликати деформацію огірків, тому з цього місяця поливайте їх раз на тиждень.

Процесс полива огурцов на огороде
Процес поливу огірків на городі. Фото: Techinfus.com

Неправильний посів

Якщо ви посадили на одній ділянці огірки, яких запилюють комахи, і ті, яким не потрібно запилення, плоди можуть виростити деформованими. Тому експерти радять робити все згідно з правилами сівозміни.

Нагадаємо, ми писали про те, як ефективно врятувати огірки від борошнистої роси. 

Раніше ми розповідали про те, як змусити огірки давати повторний врожай.  

Також ми повідомляли про те, які сорти огірків можна посадити на городі в серпні.

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