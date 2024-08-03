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Скрученные и грушевидные огурцы — почему плоды вырастают деформированными

3 августа 2024 02:45
Екатерина Волченко - Редактор
Почему деформируются огурцы на огороде — 3 веские причины
Человек, держащий деформированный огурец. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Настоящие хозяйки, которые любят закрывать огурчики, чтобы угостить ими своих близких зимой, постоянно пытаются выбирать ровные плоды. Но иногда случается так, что овощи вырастают не такими, как им хотелось бы, и этому есть несколько объяснений.

О том, почему огурцы получаются деформированными, читайте в материале Новини.LIVE.

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У некоторых дачников, которые имеют свой огород и выращивают на нем огурцы, возникает проблема с формой плодов. Иногда огурцы вырастают неровными, поэтому совсем неудобно их закрывать или просто даже резать. Опытные огородники объяснили, по каким причинам огурцы могут быть деформированы.

Огурец неправильной формы
Огурец неправильной формы. Фото: Pinterest

Деформированные огурцы — причины возникновения этой проблемы

Дефицит полезных компонентов

Если вы увидели, что огурцы выросли совсем неровными, им может просто не хватать полезных веществ, в частности, калия или азота. До начала плодоношения огурцов почва под ними уже истощена, а при изменении температуры на воздухе растения плохо усваивают калий.

Из-за этого плоды вырастают похожими на грушу или скрученными, а на листьях растений возникают пятна. Чтобы исправить эту ситуацию, сначала обработайте огурцы раствором калийной соли, а затем через три-четыре дня посыпьте почву сернокислым калием.

Опрыскивание огурцов на огороде
Опрыскивание огурцов на огороде. Фото: GradinaMax

Неправильный полив

Еще одной причиной скручивания огурцов может быть неправильный полив растений. Опытные дачники рекомендуют поливать огурцы водой, температура которой достигает 25 градусов тепла. Нерегулярный полив может вызвать деформацию огурцов, поэтому с этого месяца поливайте их раз в неделю.

Процесс полива огурцов на огороде
Процесс полива огурцов на огороде. Фото: Techinfus.com

Неправильный посев

Если вы посадили на одном участке огурцы, опыляемые насекомыми, и те, которым не нужно опыление, плоды могут вырастить деформированными. Поэтому эксперты советуют делать все согласно правилам севооборота.

Напомним, мы писали о том, как эффективно спасти огурцы от мучнистой росы.

Раньше мы рассказывали о том, как заставить огурцы давать повторный урожай.

Также мы сообщали, какие сорта огурцов можно посадить на огороде в августе.

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