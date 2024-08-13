Как продлить плодоношение огурцов до морозов — самые лучшие методы, советы дачникам

Большой урожай огурцов в корзине. Фото: Genialne

Настоящие дачники знают, что можно сделать так, чтобы продлить период цветения огурцов, но далеко не все знают, что этот овощ может плодоносить вплоть до наступления морозов. Если вы хотите еще долго собирать вкусные и свежие огурцы, вам следует знать, какие шаги необходимо предпринять для этого.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Обрезка ненужных листьев

Во-первых, опытные огородники рекомендуют удалять растущие под плодами листья. После того, как вы это сделаете, необходимо насыпать почву и замульчировать растения. Это один из шагов, который необходимо предпринять на пути к продлению плодоношения огурцов.

Обрезка лишних листьев у огурцов. Фото: Pinterest

Соответствующая подкормка

Если вы хотите укрепить иммунитет растений в конце сезона, можете добавить к ним сухие дрожжи. Чтобы приготовить эффективную смесь из дрожжей, вам необходимо взять:

Сухие дрожжи — одну столовую ложку

Сахарный песок — одну столовую ложку

Воду — 0,5 литров

Глубокую емкость

Теплую воду для разбавления — пять литров

Налейте воду в емкость, добавьте дрожжи с сахаром и тщательно перемешайте, затем оставьте этот раствор на три-четыре часа и разбавьте его простой теплой водой. Готовое удобрение добавьте к воде для полива и полейте огурцы.

Кстати, можно также продлить период плодоношения настоем коровьего навоза.

Подкормка огурцов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Защита от вредителей и болезней

Опытные дачники рекомендуют пользоваться профилактическими средствами борьбы с заболеваниями и вредителями еженедельно, чтобы защитить растения от этих проблем.

Использование защитного материала

В августе эксперты рекомендуют накрывать огурцы на ночь, но делать это лучше любым натуральным покровным материалом.

Правильный полив

Чтобы заставить огурцы плодоносить до зимы, поливайте в августе реже, чем до него. Если на улице 18-20 градусов тепла, то на каждый куст используйте максимум по два литра воды. А если похолодало до 15 градусов, то каждому кусту хватит по 0,5 литров.

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