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Листя огірків і помідорів у темних плямах — як врятувати їх від бурої плямистості

15 серпня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Як вилікувати буру плямистість на огірках і помідорах — ефективні народні засоби
Людина, що тримає огірки в руках. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Деякі дачники помічають на своїх рослинах таку поширену хворобу, як бура плямистість, яка здатна знищувати врожай огірків і помідорів. Але якщо вчасно звернути на це увагу і вилікувати хворобу, можна швидко врятувати свої городні культури.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Ознаки наявності бурої плямистості

Грибкова хвороба розвивається тоді, коли рослини перебувають в умовах високого рівня вологості за температури від 22 до 25 градусів тепла. Спочатку листя огірків та помідорів покриваються плямами біло-жовтого кольору, які згодом стають більшими і фарбуються в сірувато-бурий відтінок.

Пізніше плями на листках стають сухими і починають кришитися, а саме листя стає неоднорідним і навіть щільним. Якщо доторкнутися до пошкодженого листя, можна відчути, що воно стає бархатистим. Ці ознаки вказують на те, що ваша рослина постраждала від бурої плямистості, яку треба негайно лікувати. 

Бурая пятнистость на листьях помидоров
Бура плямистість на листях помідорів. Фото: Agrosavjet

Методи лікування бурої плямистості

Для профілактики пасинкуйте кущі та приберіть нижнє листя, яке торкається поверхні землі. Якщо захворювання щойно з’явилося, можете скористатися такими ефективними народними засобами, як:

  • Розчин йоду — 30 крапель йоду на 20 літрів води і обприскати захворіле листя
  • Розчин молочної сироватки — одна частина сироватки на 20 частин води і обробити пошкоджене листя
  • Настій часнику — дві-три головки часнику на десять літрів води і залишити настоюватися впродовж доби
  • Марганцівка — розчинити марганцівку у воді так, щоб суміш вийшла слабкою, і розпорошити на листі рано-вранці або пізнім вечором
Процесс опрыскивания огурцов на огороде
Процес обприскування огірків на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як захистити помідори на городі в спекотні дні. 

Раніше ми розповідали про те, як народними засобами вилікувати помідори від фітофторозу. 

Також ми повідомляли про те, як можна продовжити період плодоношення огірків.

поради город помідори огірки

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03:00 Дитина з інвалідністю — коли військовозобов'язаному батьку все ж треба пройти ВЛК

02:29 Проігнорував лист Маска й отримає $600 тисяч — чому так пощастило колишньому працівнику Twitter

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01:47 У Херсоні й Запоріжжі прогриміли вибухи — що відомо

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