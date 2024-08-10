Як захистити помідори в спеку — дієві методи, поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: Freepik

Помідори дуже люблять рости в теплих умовах, але якщо влітку температура повітря сягає високих позначок, врожай цього овоча може зіпсуватися. Якщо ваші рослини постраждали від спеки, існує декілька цінних рекомендацій стосовно того, як їх врятувати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Сьогодні майже на кожній українській дачі можна зустріти помідори, адже зазвичай вони не потребують особливого догляду і, водночас, дають рясний і стабільний врожай. Однак, якщо надворі дуже спекотно, ці рослини починають страждати.

Щоб врятувати цей овоч від високих температур повітря, варто знати дієві способи захисту. Так, досвідчені городники пояснили, як можна захистити ці рослини від палючого сонця.

Стиглі та нестиглі помідори на городі. Фото: скриншот з YouTube

Ефективні способи захисту помідорів від спеки

Експерти стверджують, що для того, щоб захистити помідори від спеки, варто, перш за все, створити затінок для грядок. Для цього необхідно піти до магазину і придбати там спеціальні матеріали, через які проходить повітря.

Також можна замульчувати грядки під помідорами, покривши овочі товстим шаром мульчі, наприклад, соломою або перепрілим гноєм.

Мульчування помідорів на городі соломою. Фото: Freepik

А можна скористатися і звичайним зубним порошком, який, хоч і не такий популярний серед дачників, зате дуже дієвий. Річ у тому, що побілка стовбура помідорів допомагає захищати їх від опіків від прямих сонячних променів.

Щоб приготувати дієвий засіб для захисту помідорів у спеку, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Зубний порошок — три столові ложки

Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти, процідіть готову суміш через марлю і обприскайте рослини по листю. Щойно ви побачите молоде листя на рослинах, можете обробити їх повторно.

Нагадаємо, ми писали про те, чому досвідчені дачники не радять видаляти бадилля помідорів після збору врожаю.

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