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Чому краще не видаляти бадилля з помідорів після збору врожаю — чим воно корисне

2 серпня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Чим бадилля з помідорів корисне на городі — 4 способи використання
Дачник, який доглядає помідори на городі. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Деякі дачники після збору врожаю помідорів на своєму городі видаляють з них бадилля, вважаючи, що воно не потрібне більше. Однак, досвідчені городники радять цього не робити, оскільки бадилля з томатів може стати дуже корисним для інших рослин.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Чим бадилля з помідорів корисне на городі

Поживний компост

Деякі дачники компостують бадилля з томатів разом з домашніми відходами, травами і листям, створюючи, тим самим, дуже поживний компост для городу. Він покращує стан ґрунту і наділяє рослини на дачі потрібними мікроелементами.

Ботва с помидоров в руке
Бадилля з помідорів у руці. Фото: Pinterest

Корисна мульча

Дехто використовує бадилля з помідорів як мульчу, тобто, розкладає його навколо рослини, щоб завадити росту бур’янів і утримати вологу в ґрунті. Ця мульча з часом розкладається і наділяє ґрунт поживними компонентами, але дуже важливо стежити за тим, що бадилля не було хворим.

Рідкі добрива

Ще можна створити рідкі добрива, але перед цим потрібно подрібнити бадилля і залити його водою, залишивши настоюватися впродовж декількох тижнів. Цією сумішшю потім полийте рослини, щоб забезпечити їм потрібну кількість азоту та інших корисних компонентів.

Приготовление смеси из ботвы помидоров
Приготування суміші з бадилля помідорів. Фото: Pinterest

Захист від шкідників

Також бадиллям можна захистити рослини на городі від шкідників. Наприклад, його можна покласти навколо овочів та квітів, які часто страждають від різних комах. Запах цього бадилля відлякує таких шкідників, як:

  • Білокрилка
  • Попелиця

Використовуючи бадилля з помідорів як компост, мульча, добрива і джерело захисту від шкідників, ви скорочуєте відходи і покращуєте стан свого городу

Нагадаємо, ми писали про те, для чого деякі дачники закопують стиглі помідори на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна пришвидшити процес дозрівання помідорів. 

Також ми повідомляли про те, від чого тріскаються помідори на городі при дозріванні.

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