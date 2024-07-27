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Повільно зріють помідори, і ви хочете прискорити процес — ось декілька порад

27 липня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Як прискорити дозрівання помідорів на городі — поради дачникам
Зелені та червоні помідори на кущах. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Кожен справжній дачник, в якого є власний город, прагне виростити смачні та соковиті помідори, але не завжди виходить швидко це зробити. Якщо ви хочете прискорити ріст і розвиток томатів на своєму городі, варто розуміти декілька важливих моментів.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Помідори скоростиглих сортів дозрівають за 95 днів, а ось пізньостиглі — за 120 днів. Тому досвідчені дачники вирощують цю культуру через посадку розсади. Час дозрівання цього овоча на городі залежить від регіону і кліматичних умов

Якщо ви помітили, що ваші помідори дуже повільно зріють, а ви хочете це виправити, ось декілька рекомендацій.

Спелые и неспелые помидоры на огороде
Стиглі та нестиглі помідори на городі. Фото: Pixabay

Як можна пришвидшити час дозрівання помідорів

Контроль рівня вологи 

Якщо ви хочете зробити так, щоб ваші помідори швидше дозрівали, ви можете, наприклад, стежити за рівнем вологи. Якщо цей рівень підвищений у теплиці, то є високий ризик розвитку фітофтори та інших грибкових захворювань.

Щоб контролювати рівень вологи, можете скористатися спеціальними приладами. Якщо ви помітили, що рівень підвищений, поливайте лише кореневу систему помідорів і обов’язково розпушуйте ґрунт, де ростуть томати.

Процесс полива помидоров на огороде
Процес поливу помідорів на городі. Фото: Epic Gardening

Йодне підживлення

Можна також "нагодувати" свої помідори добривами, до складу яких входить йод. Ці добрива покращать і прискорять процес дозрівання томатів, а ще скоротять час дозрівання самих плодів на рослині. Приготуйте ефективну суміш, яка допоможе прискорити цей процес. Для цього візьміть:

  • Йод — 30 крапель
  • Воду — одне відро
  • Кисломолочний продукт — один літр

На початку періоду цвітіння поливайте рослини один раз на тиждень цією сумішшю, і ви побачите, що вже незабаром зможете зібрати урожай помідорів на своїй ділянці.

Нагадаємо, ми писали про те, від чого тріскаються помідори і як можна врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як ефективно врятувати помідори в спекотній сезон. 

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати помідори в липні для великого врожаю. 

врожай поради город помідори

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