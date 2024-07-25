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Жоден овоч не загине — коли краще збирати помідори на дозрівання

25 липня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Коли збирати помідори, щоб вони дозріли — поради дачникам
Дачниця, яка збирає помідори на городі. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Досвідчені дачники збирають перші помідори наприкінці липня або в серпні, коли вони вже починають ставати червоними, але лише вони зріють в природі. Щоб не залишати недозрілі томати на городі, варто знати, як їх правильно зберігати, щоб надолужити цей процес власноруч.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Коли краще збирати помідори на дозрівання

Час збору помідорів залежить від того, яка погода надворі в літній сезон року. Досвідчені дачники збирають весь врожай томатів у серпні, а якщо в цей період стає холодно і дощить, краще не залишати їх на городі, адже вони можуть постраждати від фітофтори. У такому випадку їх краще зібрати і залишити дозрівати.

Процесс сбора урожая помидоров на огороде
Процес збору врожаю помідорів на городі. Фото: Freepik

Як правильно збирати помідори на дозрівання

Звичайний спосіб

Покладіть зібрані помідори на полиці або до ящиків у добре провітрюваному приміщенні за температури 20-25 градусів тепла. Через три-п’ять днів зберіть стиглі томати. Якщо ви хочете зробити так, щоб помідори швидше стигли, можна до недозрілих покласти декілька стиглих томатів, бананів і яблук, з яких виходить етилен, що прискорює дозрівання.

Пошаровий спосіб 

Покладіть томати до ємності в два-три шари, перекладіть кожен шар папером і притіняйте зверху тканиною. У такому стані залиште за температури 12-15 градусів тепла, щоб пришвидшити процес дозрівання на 30-40 днів.

Дозрівання на кущах

Викопайте кущі помідорів разом із плодами і повішайте їх на дистанції догори дригом. Також можна викопати кущі та посадити їх у ящики в теплицях або на веранді. Поливайте їх раз на тиждень і збирайте, як звичайний врожай.

Собранный урожай помидоров в ящике
Зібраний врожай помідорів у ящику. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як змусити помідори зав’язатися за допомогою звичайного аптечного засоба. 

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати помідори від спеки влітку. 

Також ми повідомляли про те, як потрібно обрізати помідори у липні, щоб мати рясний врожай.

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