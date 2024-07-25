Коли збирати помідори, щоб вони дозріли — поради дачникам

Дачниця, яка збирає помідори на городі. Фото: Freepik

Досвідчені дачники збирають перші помідори наприкінці липня або в серпні, коли вони вже починають ставати червоними, але лише вони зріють в природі. Щоб не залишати недозрілі томати на городі, варто знати, як їх правильно зберігати, щоб надолужити цей процес власноруч.

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Час збору помідорів залежить від того, яка погода надворі в літній сезон року. Досвідчені дачники збирають весь врожай томатів у серпні, а якщо в цей період стає холодно і дощить, краще не залишати їх на городі, адже вони можуть постраждати від фітофтори. У такому випадку їх краще зібрати і залишити дозрівати.

Процес збору врожаю помідорів на городі. Фото: Freepik

Як правильно збирати помідори на дозрівання

Звичайний спосіб

Покладіть зібрані помідори на полиці або до ящиків у добре провітрюваному приміщенні за температури 20-25 градусів тепла. Через три-п’ять днів зберіть стиглі томати. Якщо ви хочете зробити так, щоб помідори швидше стигли, можна до недозрілих покласти декілька стиглих томатів, бананів і яблук, з яких виходить етилен, що прискорює дозрівання.

Пошаровий спосіб

Покладіть томати до ємності в два-три шари, перекладіть кожен шар папером і притіняйте зверху тканиною. У такому стані залиште за температури 12-15 градусів тепла, щоб пришвидшити процес дозрівання на 30-40 днів.

Дозрівання на кущах

Викопайте кущі помідорів разом із плодами і повішайте їх на дистанції догори дригом. Також можна викопати кущі та посадити їх у ящики в теплицях або на веранді. Поливайте їх раз на тиждень і збирайте, як звичайний врожай.

Зібраний врожай помідорів у ящику. Фото: Freepik

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