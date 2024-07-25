Когда собирать помидоры, чтобы они дозрели — советы дачникам

Ни один овощ не погибнет — когда лучше собирать помидоры на созревание
Опытные дачники собирают первые помидоры в конце июля или в августе, когда они уже начинают становиться красными, но только они зреют в природе. Чтобы не оставлять недозрелые томаты на огороде, следует знать, как их правильно хранить, чтобы наверстать этот процесс своими руками.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Когда лучше собирать помидоры на дозревание
Время сбора помидоров зависит от того, какая погода на улице в летний сезон года. Опытные дачники собирают весь урожай томатов в августе, а если в этот период становится холодно и дождливо, лучше не оставлять их на огороде, ведь они могут пострадать от фитофторы. В таком случае их лучше собрать и оставить дозревать.
Как правильно собирать помидоры на дозревание
Обычный способ
Положите собранные помидоры на полки или в ящики в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20-25 градусов тепла. Через три-пять дней соберите спелые томаты. Если вы хотите сделать так, чтобы помидоры быстрее зрели, можно к недозрелым положить несколько спелых томатов, бананов и яблок, из которых выходит ускоряющий созревание этилен.
Послойный способ
Положите томаты в емкости в два-три слоя, переложите каждый слой бумагой и притеняйте сверху тканью. В таком состоянии оставьте при температуре 12-15 градусов тепла, чтобы ускорить процесс дозревания на 30-40 дней.
Дозревание на кустах
Выкопайте кусты помидоров вместе с плодами и повесьте их на дистанции вверх ногами. Также можно выкопать кусты и посадить их в ящики в теплицах или на веранде. Поливайте их раз в неделю и собирайте, как обычный урожай.
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