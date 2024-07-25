Когда собирать помидоры, чтобы они дозрели — советы дачникам

Дачница, которая собирает помидоры на огороде. Фото: Freepik

Опытные дачники собирают первые помидоры в конце июля или в августе, когда они уже начинают становиться красными, но только они зреют в природе. Чтобы не оставлять недозрелые томаты на огороде, следует знать, как их правильно хранить, чтобы наверстать этот процесс своими руками.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Когда лучше собирать помидоры на дозревание

Время сбора помидоров зависит от того, какая погода на улице в летний сезон года. Опытные дачники собирают весь урожай томатов в августе, а если в этот период становится холодно и дождливо, лучше не оставлять их на огороде, ведь они могут пострадать от фитофторы. В таком случае их лучше собрать и оставить дозревать.

Процесс сбора урожая помидоров на огороде. Фото: Freepik

Как правильно собирать помидоры на дозревание

Обычный способ

Положите собранные помидоры на полки или в ящики в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20-25 градусов тепла. Через три-пять дней соберите спелые томаты. Если вы хотите сделать так, чтобы помидоры быстрее зрели, можно к недозрелым положить несколько спелых томатов, бананов и яблок, из которых выходит ускоряющий созревание этилен.

Послойный способ

Положите томаты в емкости в два-три слоя, переложите каждый слой бумагой и притеняйте сверху тканью. В таком состоянии оставьте при температуре 12-15 градусов тепла, чтобы ускорить процесс дозревания на 30-40 дней.

Дозревание на кустах

Выкопайте кусты помидоров вместе с плодами и повесьте их на дистанции вверх ногами. Также можно выкопать кусты и посадить их в ящики в теплицах или на веранде. Поливайте их раз в неделю и собирайте, как обычный урожай.

Собранный урожай помидоров в ящике. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как заставить помидоры завязаться с помощью обычного аптечного средства.

Раньше мы рассказывали о том, как спасти помидоры от жары летом.

Также мы сообщали о том, как нужно обрезать помидоры в июле, чтобы собрать обильный урожай.