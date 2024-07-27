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Медленно зреют помидоры, и вы хотите ускорить процесс — вот несколько советов

27 июля 2024 02:45
Екатерина Волченко - Редактор
Как ускорить дозревание помидоров на огороде — советы дачникам
Зеленые и красные помидоры на кустах. Фото: Freepik
Екатерина Волченко - Редактор

Каждый настоящий дачник, у которого есть собственный огород, стремится вырастить вкусные и сочные помидоры, но не всегда получается быстро это сделать. Если вы хотите ускорить рост и развитие томатов на своем огороде, следует понимать несколько важных моментов.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Помидоры скороспелых сортов созревают за 95 дней, а вот позднеспелые — за 120 дней. Поэтому опытные дачники выращивают эту культуру через посадку рассады. Время созревания этого овоща на огороде зависит от региона и климатических условий.

Если вы заметили, что ваши помидоры очень медленно зреют, а вы хотите это исправить, вот несколько рекомендаций.

Зрелые и незрелые помидоры на огороде
Спелые и неспелые помидоры на огороде. Фото: Pixabay

Как можно ускорить время дозревания помидоров

Контроль уровня влаги

Если вы хотите сделать так, чтобы ваши помидоры быстрее созревали, вы можете, например, следить за уровнем влаги. Если этот уровень повышен в теплице, то высок риск развития фитофторы и других грибковых заболеваний.

Чтобы контролировать уровень влаги, можно использовать специальные приборы. Если вы заметили, что уровень повышен, поливайте только корневую систему помидоров и обязательно разрыхляйте почву, где растут томаты.

Процесс полива помидоров на огороде
Процесс полива помидоров на огороде. Фото: Epic Gardening

Йодная подкормка

Можно также "накормить" свои помидоры удобрениями, в состав которых входит йод. Эти удобрения улучшат и ускорят процесс дозревания томатов, а еще сократят время созревания самих плодов на растении. Приготовьте эффективную смесь, которая поможет ускорить этот процесс. Для этого возьмите:

  • Йод — 30 капель
  • Воду — одно ведро
  • Кисломолочный продукт — один литр

В начале периода цветения поливайте растения раз в неделю этой смесью, и вы увидите, что уже в скором времени сможете собрать урожай помидоров на своем участке.

Напомним, мы писали о том, от чего трескаются помидоры и как можно спасти урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно спасти помидоры в жаркий сезон.

Также мы сообщали, как правильно обрезать помидоры в июле для большого урожая.

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