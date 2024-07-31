Кущі томатів на городі витягнулися — чому вони довгі та тонкі, що з цим робити

Пара доглядає за томатами на городі. Фото: freepik.com

Томати — одна з найпопулярніших та найулюбленіших городніх культур в Україні. Проте, не рідко садівники стикаються з проблемою, коли кущі ростуть кволими, стебла рослини стають надто тонкими та витягнутими, що звичайно не сприяє врожайності.

Новини.LIVE розповідає про п'ять типових помилок, чому стебла томатів можуть ставати тонкими та довгими, а також ділиться цінними порадами фахівців, як врятувати врожай помідорів.

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1. Нестача світла

Томати належать до рослин, які люблять сонячне світло. Щоб культура правильно розвивалася, її необхідно висаджувати саме на сонячних ділянках.

Коли кущі ростуть у тіні, стебла починають витягуватися у гору в пошуках джерела світла, відповідно усі сили рослина витрачає на ріст стебел, а на плодоношення вже енергії не вистачає.

Оптимальна тривалість світлового дня для томатів становить 12-16 годин. Якщо світла недостатньо, можна встановити фітолампи.

Кущі томатів на городі. Фото: google.com

2. Неправильні умови температури

Різкі перепади температури, сильна спека або похолодання можуть призвести до того, що стебла томатів витягуватимуться. Ідеальною температурою для правильного росту помідорів є 20-25°C вдень та 15-18°C вночі.

Досвідчені садівники радять загартовувати розсаду томатів перед посадкою у відкритий ґрунт. Тоді вони краще переноситимуть зниження температури. Можна обробити кущі стимуляторами, які підвищують імунітет рослин до різких перепадів температури.

3. Неправильний полив

Не можна томати заливати водою, адже перезволоження призводить до загнивання коріння. Відповідно це позначається на стеблах. Також негативно впливає на розвиток кущів помідорів дефіцит води.

Тож, поливайте помідори регулярно, але помірно. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. Забезпечте хороший дренаж, щоб зайва вода могла вільно стікати та не застоювалася у ґрунті.

Полив помідорів. Фото: freepik.com

4. Щільність посадки

Занадто щільна посадка може призвести до конкуренції за ресурси, такі як світло, вода та поживні речовини. Це може викликати витягування стебел. Оптимальна відстань між рослинами має бути не менше ніж 30-40 см. Також за потреби проводьте проріджування, видаляючи слабкі або хворі рослини.

5. Нестача поживних речовин

Повільний розвиток, ріст та витончення стебел може говорити про дефіцит азоту. Саме цей елемент є ключовим для росту городніх культур. Також кволість рослини може говорити про дефіцит фосфору та калію. Забезпечте рослини необхідними поживними речовинами, застосовуючи збалансовані добрива.

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