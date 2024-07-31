Кусты томатов на огороде вытянулись — почему они длинные и тонкие, что делать

Пара ухаживает за томатами на огороде. Фото: freepik.com

Томаты — одна из самых популярных и любимых огородных культур в Украине. Однако нередко садоводы сталкиваются с проблемой, когда кусты растут слабыми, стебли растения становятся слишком тонкими и вытянутыми, что обычно не способствует урожайности.

Новини.LIVE рассказывает о пяти типичных ошибках, почему стебли томатов могут становиться тонкими и длинными, а также делится ценными советами специалистов, как спасти урожай помидоров.

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1. Нехватка света

Томаты относятся к растениям, которые любят солнечный свет. Чтобы культура правильно развивалась, ее нужно высаживать именно на солнечных участках.

Когда кусты растут в тени, стебли начинают вытягиваться в гору в поисках источника света, соответственно, все силы растение тратит на рост стеблей, а на плодоношение уже энергии не хватает.

Оптимальная продолжительность светового дня для томатов составляет 12–16 часов. Если света недостаточно, можно установить фитолампу.

Кусты томатов на огороде. Фото: google.com

2. Неправильные условия температуры

Резкие перепады температуры, сильная жара или похолодание могут привести к утончению стеблей томатов. Идеальной температурой для правильного роста помидоров является 20-25°C днем и 15-18°C ночью.

Опытные садоводы советуют закалять рассаду томатов перед посадкой в открытую почву. Тогда они будут лучше переносить понижение температуры. Можно обработать кусты стимуляторами, повышающими иммунитет растений к резким перепадам температуры.

3. Неправильный полив

Нельзя томаты заливать водой, ведь переувлажнение приводит к загниванию корней. Соответственно, это сказывается на стеблях. Также отрицательно сказывается на развитии кустов помидоров дефицит воды.

Потому, поливайте помидоры регулярно, но умеренно. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Обеспечьте хороший дренаж, чтобы лишняя вода могла свободно стекать и не застаивалась в почве.

Полив помидоров. Фото: freepik.com

4. Плотность посадки

Слишком плотная посадка может привести к конкуренции за ресурсы, такие как свет, вода и питательные вещества. Это может вызвать утонченіе стеблей. Оптимальное расстояние между растениями должно быть не менее 30-40 см. Также при необходимости проводите прореживание, удаляя слабые или больные растения.

5. Нехватка питательных веществ

Медленное развитие, рост и утончение стеблей может говорить о дефиците азота. Именно этот элемент является ключевым для роста огородных культур. Также слабость растения может говорить о дефиците фосфора и калия. Обеспечьте растения необходимыми питательными веществами, применяя сбалансированные удобрения.

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