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Почему лучше не удалять ботву с помидоров после сбора урожая — чем она полезна

2 августа 2024 02:45
Екатерина Волченко - Редактор
Чем ботва с помидоров полезна на огороде — 4 способа использования
Дачник, ухаживающий за помидорами на огороде. Фото: Freepik
Екатерина Волченко - Редактор

Некоторые дачники после сбора урожая помидоров на своем огороде удаляют с них ботву, считая, что она не нужна больше. Однако, опытные огородники советуют этого не делать, поскольку ботва с томатов может стать очень полезной для других растений.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Питательный компост

Некоторые дачники компостируют ботву с томатов вместе с домашними отходами, травами и листьями, создавая, тем самым, очень питательный компост для огорода. Он улучшает состояние почвы и наделяет растения на даче нужными микроэлементами.

Ботва с помидоров в руке
Ботва с помидорами в руке. Фото: Pinterest

Полезная мульча

Кто-то использует ботву с помидоров в качестве мульчи, то есть, раскладывает ее вокруг растения, чтобы помешать росту сорняков и удержать влагу в почве. Эта мульча со временем разлагается и наделяет почву питательными компонентами, но очень важно следить за тем, что ботва не была больной.

Жидкие удобрения

Еще можно создать жидкие удобрения, но перед этим нужно измельчить ботву и залить ее водой, оставив настаиваться в течение нескольких недель. Этой смесью потом полейте растения, чтобы обеспечить им нужное количество азота и других полезных компонентов.

Приготовление смеси из ботвы помидоров.
Приготовление смеси из ботвы помидоров. Фото: Pinterest

Защита от вредителей

Также ботвой можно защитить растения на огороде от вредителей. К примеру, его можно положить вокруг овощей и цветов, которые часто страдают от разных насекомых. Запах этой ботвы отпугивает таких вредителей, как:

  • Белокрылка
  • Тля

Используя ботву с помидоров как компост, мульчу, удобрения и источник защиты от вредителей, вы сокращаете отходы и улучшаете состояние своего огорода.

Напомним, мы писали о том, зачем некоторые дачники закапывают спелые помидоры на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как можно ускорить процесс созревания помидоров.

Также мы сообщали о том, от чего трескаются помидоры на огороде при созревании.

урожай советы огород помидоры

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