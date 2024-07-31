Навіщо закопувати стиглі помідори на городі — як це впливає на врожай

Людина, яка тримає стиглі помідори. Фото: Hindustan Times

У прагненні мати найкращий врожай на своєму городі дачники починають експериментувати з різними методами. Наприклад, деякі досвідчені городники радять закопати на своїй ділянці стиглі помідори, але чи дійсно це ефективно, читайте в нашому матеріалі.

Про те, навіщо закопувати стиглі томати на городі, читайте в Новини.LIVE.

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Навіщо закопувати стиглі помідори на городі

Чудове органічне добриво

Досвідчені дачники стверджують, що стиглі помідори — це прекрасне органічне добриво, до складу якого входить велика кількість поживних компонентів. Ці речовини потрібні для того, щоб покращувати ріст інших рослин на городі. Зокрема, йдеться про такі елементи, як:

Азот

Калій

Фосфор

При розкладанні в ґрунті томати вивільняють ці речовини, тим самим, забезпечуючи культури на городі необхідними речовинами. Цей процес, в свою чергу, покращує врожай і якість плодів.

Урожай стиглих помідорів на городі. Фото: Pinterest

Джерело насіння для майбутнього врожаю

Якщо у вас смачні помідори і високий рівень врожайності, варто закопати їх для того, щоб їхнє насіння поширилося по всій ділянці. Вже наступного сезону можна зібрати новий врожай із самосіву, що особливо важливо для органічного садівництва.

Спосіб покращення структури ґрунту

У процесі розкладання помідорів з них виділяється органічна речовина, яка утримує вологу і покращує аерацію ґрунту. Це необхідно для важкої глини на городі, яка стає пухкішою і сприятливішою для коріння рослин.

Стиглі та нестиглі помідори на городі. Фото: Epic Gardening

Боротьба зі шкідниками і хворобами

Комахи і грибкові патогени притягуються до помідорів, а коли томати перебувають під землею, це перешкоджає потраплянню шкідників. До того ж, у складі томатів є природні фунгіциди, які заважають розвитку грибкових хвороб на городі.

Спосіб зменшення відходів

Погані помідори можна не викидати, а використати як чудовий ресурс на городі. Це не тільки покращує екологію, а й береже ваші гроші, адже не потрібно купувати добрива.

Помідор, вражений вершинною гниллю. Фото: Gardeners` World

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